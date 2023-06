Ci saranno diverse novità nelle puntate di Un posto al sole in programma dal 26 al 30 giugno su Rai 3. Le anticipazioni della soap opera segnalano che Renato Poggi verrà ricoverato in ospedale dopo un malore. Eduardo, invece, si avvicinerà a Clara e Rosa, suscitando un certo nervosismo in Damiano.

Un posto al sole anticipazioni: Renato accusa un malore al Caffè Vulcano

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 giugno riportano che Ida sarà pronta a tutto pur di riprendersi suo figlio.

Un piano che metterà a rischio i progetti di Lara.

Roberto e Marina, invece, affronteranno una nuova crisi dopo una momentanea riconciliazione. Renato accuserà un malore dopo essersi comportato in in modo sregolato al Caffè Vulcano. Un malessere che rischierà di mettere in difficoltà Rossella.

Mariella si convincerà che Michele abbia una relazione con Cerruti. Guido, a questo punto, deciderà di confrontarsi con l'ex marito di Silvia per cercare di capire la verità. Roberto e Marina appariranno sempre più distanti. Infine le mosse audaci di Ida per cercare di riprendersi Tommaso preoccuperanno Lara.

Maria capisce che il suo matrimonio è giunto al capolinea

Renato verrà ricoverato all'ospedale.

Una situazione, questa, che metterà nei guai Rossella con il primario Luca, mentre Ornella cercherà di difenderla. Guido non crederà minimamente che Cerruti e Michele abbiano una relazione. Per questo motivo, Del Bue cercherà di trovare una soluzione per impedire a Mariella di mettere in giro voci false.

Marina capirà che il suo matrimonio è ormai giunto al capolinea.

Lara sarà sempre più decisa a contrastare Ida per impedirle di riprendersi suo figlio. Clara andrà a fare shopping con Eduardo e comincerà a pensare che possa essere un uomo ricco.

Eduardo si avvicina pericolosamente a Clara e Rosa

Rossella cercherà l'appoggio di Riccardo dopo la decisione di Luca di limitare il suo lavoro in reparto.

Michele, a questo punto, chiederà spiegazioni al primario sulla vicenda che riguarda la figlia.

Eduardo si avvicinerà sia a Clara che a Rosa. Damiano interverrà per intimare all'uomo di stare lontano da suo figlio quando Viola è nei paraggi. Lara, invece, cercherà di manipolare Ida. Martinelli, infatti, vorrà evitare che la verità di Tommaso venga a galla.

Marina si appresterà a lasciare Palazzo Palladini per fare ritorno a Londra. Roberto cercherà di convincere la moglie a ritornare sui suoi passi. Infine Guido sarà sul punto di scoprire chi si nasconde dietro Bufalotto.