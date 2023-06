Tante novità nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda dal 26 giugno al 2 luglio su Canale 5. Le trame dello sceneggiato americano rivelano in particolare che Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) verrà dimessa dall'ospedale mentre Paris Buckingham respingerà un tentativo di approccio da parte di Zende Dominguez.

Beautiful, puntate dal 26 giugno al 2 luglio: Steffy torna a casa dopo il ricovero in ospedale

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio svelano che Eric e Quinn si confronteranno sulla tragedia accaduta nella loro famiglia.

I due appariranno sollevati dal ritorno a casa di Steffy dopo la brutale aggressione avvenuta nei pressi de Il Giardino.

Hope, intanto, confiderà a sua madre che Liam la notte precedente non è tornato a casa. Il giovane infatti ha vegliato tutto il tempo Steffy e la piccola Kelly con Thomas che non riuscirà a nascondere la sua rabbia per il fatto che il giovane Spencer abbia trascorso la notte con sua sorella.

Ridge si avvicina pericolosamente a Taylor

Nelle puntate dal 26 giugno al 2 luglio di Beautiful, Carter capirà poi che le cose tra Quinn e Eric non vanno bene. L'avvocato a questo punto informerà l'ex amante che suo marito è estremamente impegnato. In questo frangente, l'uomo e la creatrice di gioielli discuteranno sulla loro passata relazione consapevoli che fosse pura e onesta.

Brooke (Katherine Kelly Lang), invece, cercherà di convincere Thomas a non insinuare dubbi nella mente di Hope riguardo Liam. Una volta sola, la signora Logan si chiederà quando Ridge (Thorsten Kaye) abbia intenzione di far ritorno a casa per dare una nuova chance alle loro nozze. Purtroppo lo stilista si avvicinerà pericolosamente a Taylor abbandonandosi tra le sue braccia.

Paris respinge un bacio di Zende

Paris respingerà un bacio di Zende. La giovane a questo punto capirà che è giunto il momento di essere onesta con lui. Per questo motivo, la Buckingham ammetterà di star frequentando Carter. Allo stesso tempo, Quinn (Rena Sofer) ricorderà all'avvocato che è stata proprio Paris a mandare a monte la loro relazione.

Walton così rassicurerà l'ex amante sul fatto che la storia con la sorella di Zoe è ormai terminata.

Taylor aiuterà poi sua figlia a superare il dolore per la perdita di Finn (Tanner Novlan). In questo frangente, Steffy riceverà diverse visite tra cui quella di Sheila. La donna infatti temerà che sua nuora possa ricordare che è stata lei ad uccidere suo marito. Anche Deacon sopraggiungerà alla casa sulla scogliera per assicurarsi che la madre biologica di Finn stia bene.