Un posto al sole prosegue con nuove ed emozionanti puntate e nella settimana dal 19 al 23 giugno l'attenzione sarà focalizzata sulle vicende di Marina. Dopo aver scoperto i tradimenti di suo marito, la donna sarà più agguerrita che mai nei suoi confronti, tanto che assumerà Alberto come avvocato. Nel frattempo, Lara approfitterà della situazione per avvicinarsi ancora a Roberto, ma tutto potrebbe accadere. Tra Marina e Roberto, infatti, presto scoppierà nuovamente la passione.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto sarà il nuovo avvocato di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nelle puntate dal 19 al 23 giugno i riflettori saranno puntati su Marina e Roberto. I due coniugi non riusciranno a trovare un punto d'incontro e la signora Giordano sarà decisa a vendicarsi di suo marito. Dopo averlo mandato via di casa, Marina penserà di ferire Roberto assumendo come avvocato un suo acerrimo nemico. Alberto Palladini sarà ben contento di difendere Marina e per lui sarà ancora l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Nel frattempo, Lara avrà la strada spianata per avvicinarsi ancora all'uomo che ama.

Anticipazioni settimana 19-23 giugno: Serena e Filippo tentano di far riconciliare Ferri e Marina

Le nuove puntate di Un posto al sole dal 19 al 23 giugno vedranno protagonista la guerra tra Marina e Roberto. Mentre lui continuerà a sperare che la rabbia passi, la signora Giordano sarà pronta a chiudere il matrimonio con l'aiuto di Alberto Palladini.

L'obiettivo di Marina sarà quello di vendicarsi al meglio di Roberto che l'ha tradita alla prima occasione. Filippo e Serena proveranno in tutti i modi a mediare per non distruggere il rapporto di Marina e Roberto, ma non sarà per nulla facile. Lara, invece, sarà felice dell'evolversi della situazione e la vacanza a Ischia si rivelerà l'ennesima occasione favorevole per convincere Ferri all'idea di una famiglia con lei e Tommaso.

Lara approfitterà della crisi per insinuarsi nella vita di Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che proprio quando tutto sembrerà deciso, accadrà qualcosa di inaspettato. Il legame tra Marina e Roberto sembrerà irrimediabilmente spezzato, ma all'improvviso tra i due coniugi scoppierà nuovamente la passione. Le trame non specificano se si tratterà di una breve parentesi o se invece ci saranno ancora speranze per ricostruire il rapporto. Nelle trame dei nuovi episodi non c'è traccia di Ida che nelle scorse puntate è rimasta a metà strada per il ritorno a Napoli. La madre di Tommaso non sembrava per nulla rassegnata all'idea di perdere suo figlio e presto tornerà a farsi viva.