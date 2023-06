Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 26 al 30 giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Renato Poggi finirà in ospedale: a causa sua a Rossella verrà ridimensionato il ruolo in corsia. Clara, sempre più vicina a Eduardo, si accorgerà che l'uomo è troppo rispettato e ricco per la vita che conduce. Guido riuscirà a capire che Bufalotto non è Michele, ma qualcun altro. Marina e Roberto continueranno a scontrarsi, mentre Ida continuerà a combattere per riprendersi suo figlio.

Marina si allontana da Roberto

Mentre tra Marina e Roberto crescerà nuovamente il rancore e la distanza, dopo un labile momento di vicinanza, Ida continuerà a battersi per poter riappropriarsi del suo bambino, rischiando di mandare in frantumi il folle piano di Lara. Renato invece, dopo un comportamento poco consono al suo stile di vita al Vulcano, avrà un malore e finirà in ospedale. A pagare le conseguenze del suo gesto però sarà la dottoressa Graziani. Rossella avrà dei problemi in corsia proprio con il nuovo primario De Santis. Sarà la dottoressa Bruni ad attivarsi per difendere l'operato della ragazza.

Mariella continuerà a pensare che dietro al misterioso Bufalotto ci sia Michele Saviani e per questo motivo Guido deciderà di affrontare apertamente l'uomo: vuole capire se moglie ci ha visto giusto e sarà lui stesso a trovare il modo di farle capire che Michele non è l'uomo che ha una storia segreta con Sasà.

Marina tenterà nuovamente di riavvicinarsi al marito, ma la frattura tra loro sarà talmente grande che ogni tentativo risulterà vano. Sarà lei stessa a decidere di chiudere definitivamente la sua relazione con Ferri.

Clara ed Eduardo sempre più vicini

Lara continuerà a combattere contro l'audacia di Ida, decisa più che mai a riprendersi il suo bambino.

Clara, dopo una giornata di shopping insieme a Eduardo, comincerà a capire che l'uomo gode di un rispetto e di una disponibilità economica ben superiore rispetto allo stile di vita che dovrebbe condurre.

I due però saranno sempre più in confidenza, tanto che l'uomo si riavvicinerà anche alla sorella Rosa e al suo nipotino Manuel.

Per questo motivo Damiano gli intimerà di stare lontano da suo figlio e lo farà sotto gli occhi increduli di Viola.

La frustrazione di Rossella

Dopo il provvedimento di Luca De Santis, Rossella comincerà a sentirsi frustrata. Il primario limiterà il suo ruolo in corsia facendola sentire non all'altezza del suo ruolo. La donna cercherà un appoggio in Riccardo, che però non le darà il giusto sostegno.

Michele invece, all'insaputa della figlia, chiederà spiegazioni a Luca su quanto accaduto in reparto. Mentre Lara cercherà di manipolare Ida affinché la lasci vivere in pace, Marina comunicherà a Roberto di voler lasciare definitivamente Palazzo Palladini e partire per Londra. A nulla servirà un ultimo e accorato appello dell'uomo per farle cambiare idea. Guido, grazie a un incontro casuale, avrà l'opportunità di scoprire la vera identità di Bufalotto.