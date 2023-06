Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni di Un posto al sole, per ciò che concerne le puntate che saranno trasmesse su Rai 3 mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, evidenziano che Marina Giordano dirà chiaramente a Roberto Ferri che tra loro non potrà esserci un riavvicinamento. Lara Martinelli, intanto, tenterà di fronteggiare l'ostinazione di Ida Kovalenko nel volersi riprendere il piccolo Tommaso, nel frattempo Clara Curcio noterà che Eduardo Sabbiese in città gode di strani privilegi.

Marina, intanto, avrà in animo di lasciare Palazzo Palladini e di andare a Londra, ma Roberto le farà un accorato appello al fine di far cambiare idea alla neo moglie. Michele Saviani, in ultimo, chiederà spiegazioni a Luca De Santis in merito al ridimensionamento del ruolo della figlia Rossella Graziani messo in atto dal primario dell'ospedale.

Clara noterà che Eduardo gode di un rispetto e di fondi economici fuori dall'ordinario

Gli spoiler della fiction daily targata Rai, in merito alle puntate di mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, anticipano che Marina renderà vane le speranze di riavvicinamento o riconciliazione tra lei e Roberto, chiudendo in via definitiva la porta in faccia al marito.

Lara, al contempo, si troverà costretta a fronteggiare la cupidigia di Ida, vogliosa più che mai di riprendersi il suo figlio biologico Tommaso.

Clara, successivamente, si troverà a fare shopping assieme a Eduardo e noterà che lo stesso gode di un rispetto e di fondi economici fuori dall'ordinario.

Rossella sarà delusa dal ridimensionamento operativo imposto da Luca

Le anticipazioni di Un posto al sole per gli episodi del 28 e 29 giugno riportano che Rossella, dopo aver ricevuto un ridimensionamento operativo da Luca, ne sarà parecchio amareggiata e cercherà invano il sostegno morale da parte di Riccardo Crovi.

Eduardo, nel mentre, sarà sempre più addentrato nelle vite di Clara, Rosa Picariello e Manuel, così Damiano Renda deciderà di avere un confronto con lui al fine di tenerlo lontano da suo figlio, specialmente in presenza di Viola Bruni.

Lara, poco dopo, proseguirà coi suoi piani manipolatori finalizzati ad allontanare Ida dalla sua vita e da quella di Tommaso, nel frattempo Marina manifesterà la volontà di lasciare Napoli per partire alla volta di Londra.

Appresa tale volontà della moglie, l'imprenditore partenopeo farà un accorato appello alla stessa per farle cambiare idea.

Michele, all'insaputa di Rossella, chiederà a Luca il perché ha voluto ridimensionare il ruolo della figlia in clinica.