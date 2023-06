La rottura tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera continua a essere al centro del gossip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo avere attivato la funzione domande, ha deciso di rispondere al quesito di un utente sui motivi dell’addio con l’ex tronista. Carola ha spiegato che non ci sarebbe stato alcun tradimento: la coppia ha preso strade differenti a causa di idee differenti.

Le parole di Carola

Su Instagram, Carola ha attivato la funzione domande e ha risposto ad alcuni follower. Un utente ha chiesto se la rottura sia arrivata per via di un tradimento.

A quel punto l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha messo a tacere ogni rumor: “Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”. La risposta di Carola ha sorpreso i fan, perché nei giorni scorsi era stata protagonista di uno sfogo legato a tale argomento. Nel dettaglio, aveva lanciato un appello indirizzato ai fan invadenti che volevano sapere a tutti i costi i motivi della fine della storia con Federico: "Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv".

A quel punto Carola aveva chiesto maggiore comprensione a tutti perché il momento vissuto non era dei migliori.

I rumor sulla rottura della coppia nata a U&D

Carola Carpanelli ha deciso di fare chiarezza sui motivi della rottura con Federico Nicotera perché nei giorni scorsi è apparsa sul web una segnalazione legata alla coppia. Deianira Marzano ha pubblicato tra le stories di Instagram il messaggio ricevuto da un follower in cui si parlava delle reali motivazioni dell'addio.

La ragazza ha sostenuto di conoscere molto bene i due ex volti di Uomini e Donne e ha detto che Federico sarebbe stato amorevole nei confronti di Carola solamente le prime settimane. Nel messaggio si legge anche che Nicotera avrebbe confidato a un amico di avere tradito Carola e infine, sembrerebbe che lui ci sia rimasto male perché pensava che dopo il dating show di Maria De Filippi avrebbe avuto più visibilità.

Le parole di Federico

Nei giorni scorsi, Federico Nicotera ha confermato la fine della storia con Carola. Il giovane ha spiegato di esserci rimasto male perché aveva creduto in questa relazione: "Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti". A detta sua, le cose non sarebbero andate come sperato una volta lontano dai riflettori.

Infine anche lui come la sua ex ha chiesto ai fan di rispettare questo momento difficile.