Il triangolo amoroso tra Thomas, Hope e Liam si farà sempre più complicato nelle puntate di Beautiful, in onda prossimamente negli Stati Uniti. Mentre i Forrester si prepareranno per volare a Roma per presentare la nuova collezione della "Hope for the Future", la tensione tra i due uomini aumenterà sempre di più.

Thomas e Hope sembreranno assai felici di partire insieme per l'Italia e ansiosi di dimostrare il loro valore artistico. Liam, però, non sarà felice di questa situazione, poiché Steffy gli rivelerà di avere dei sospetti riguardo ai sentimenti di Hope per Thomas.

In preda alla gelosia, Liam cercherà in ogni modo di allontanare Thomas dalla sua vita, arrivando persino a pregare sua moglie di escluderlo dal viaggio per l'Italia.

Beautiful, puntate americane: Liam geloso di Hope e Thomas

Nelle puntate di Beautiful, in onda prossimamente in Italia, Hope non cederà alle richieste del marito e gli ricorderà che Thomas ha il pieno diritto di partecipare alla presentazione della sua collezione, non solo perché è il lead designer della stessa, ma anche perché è un componente della famiglia Forrester. Infuriata dalle continue intromissioni di Liam, Hope deciderà di organizzare il viaggio in maniera autonoma, lasciando il marito a casa.

Nonostante la partenza imminente per Roma, la tensione tra i protagonisti non sembrerà diminuire.

Hope, infatti, inizierà a chiedersi se non sia fin troppo felice di partire con Thomas e se abbia delle vere intenzioni amorose nei suoi confronti. La situazione sembrerà destinata a diventare sempre più complessa, dopo aver rifiutato le richieste del marito di non includere Thomas nel viaggio per Roma, Hope dovrà affrontare anche le preoccupazioni della madre Brooke, la quale le rivelerà di voler partire anch'essa per l'Italia, per tenerla d'occhio.

Hope fa un sogno su Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che il triangolo amoroso tra Thomas, Hope e Liam si farà sempre più intricato. Nel frattempo Hope sarà assai infastidita dal comportamento di sua madre e, in privato, le chiederà di smetterla di preoccuparsi e la pregherà di non mettere più in discussione la sua fedeltà nei confronti del marito.

La situazione si complicherà ulteriormente, quando Hope si ritroverà a sognare di fare l'amore con Thomas a Roma. Logan sarà notevolmente sconvolta dal suo sogno e si renderà conto di provare una forte attrazione per il giovane Forrester.