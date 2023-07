L'appuntamento con Amici 2023/2024 è confermato nel daytime e nel prime time della prossima stagione televisiva Mediaset.

Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 con una nuova attesissima edizione che si preannuncia densa di sorprese.

Al centro dell'attenzione vi è già il cast: tra i nomi in bilico, al momento, spicca quello di Raimondo Todaro.

Le prime anticipazioni sul cast di Amici 2023/2024: la prof Celentano non rischia

Nel dettaglio, la prima puntata del pomeridiano di Amici 23 è fissata per domenica 17 settembre: il talent show tornerà in onda di domenica pomeriggio, confermando di fatto l'addio definitivo alla giornata storica del sabato.

Nuovi concorrenti saranno pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il gradimento della giuria dei professori e cercare così di conquistare l'accesso al serale dello show.

Le anticipazioni sul talent rivelano che ci sono già dei nomi confermati nel cast, come quello della prof Alessandra Celentano, considerata uno dei volti storici del programma.

Ancora una volta, la prof di danza classica sarà presente nella scuderia degli insegnanti del talent show, pronta a tenere in mano le redini della scuola con i suoi commenti e i suoi giudizi mai scontati e sempre in grado di scatenare polemiche.

Chi torna nel cast di Amici 23: Lorella Cuccarini c'è

Tra i volti riconfermati a settembre, spicca anche quello della prof Lorella Cuccarini: farà nuovamente parte del cast degli insegnanti di canto, così come ha svelato lei stessa in una recente intervista.

La prof Cuccarini, infatti, ha annunciato che per tornare a vestire i panni di prof nella scuola di Maria De Filippi ha detto "no" alla proposta che le era stata fatta dalla Rai di prendere in mano le redini del primo pomeriggio della rete ammiraglia con un nuovo talk show. Per lei, inoltre, nella prossima stagione tv potrebbe esserci anche un altro impegno su Canale 5: per lei si parla di uno show tutto suo in prime time, che potrebbe essere prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Todaro ed Emanuel Lo in bilico nel cast di Amici 2023/2024

Tra i prof in bilico e quindi a rischio uscita dal cast di Amici 23, invece, spiccano i nomi di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

I due prof di ballo potrebbero non tornare in scena a settembre e, al momento, si fanno i nomi di Veronica Pepaprini ed Elena D'Amario come sostituti, ma c'è pure chi ipotizza Giuseppe Giofrè.

Stessa situazione anche per Arisa che, quest'anno, potrebbe nuovamente uscire di scena dal cast del talent show, per concentrarsi sul prossimo Festival di Sanremo 2024, al quale desidererebbe partecipare.