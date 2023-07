Behice uscirà di scena durante la terza stagione di Terra amara e sarà lei stessa a porre fine alla sua vita. Dopo settimane di silenzio confesserà di essere stata lei a uccidere Hünkar, e lo farà davanti a Demir e Fekeli. Il figlio di Hünkar sarà pronto a farla fuori, ma Behice non vorrà morire per mano di qualcun altro, così deciderà di togliersi la vita buttandosi da un dirupo.

Il piano di Behice per fuggire da Çukurova

Behice capirà di non avere più via di scampo: tutti ormai hanno capito che è stata lei a uccidere Hünkar, così per lei l'unica soluzione sarà scappare da Çukurova.

Non avrà, però, i soldi e la macchina per farlo, così si darà da fare per trovarli. Il denaro lo ruberà dalla casa di Gaffur e Saniye: dopo diverse ricerche solleverà un piatto appeso al muro, dove sotto troverà un buco pieno di soldi.

Per quanto riguarda la macchina, invece, ruberà quella della nipote. Andrà in ospedale, romperà il finestrino e così la prenderà.

Fekeli e Züleyha alla ricerca di Behice

Proprio mentre Behice si darà la fuga, Müjgan scoprirà che la zia ha ucciso i mariti e ha falsificato le cause della morte grazie all'aiuto del padre Behzat, che ha scritto nel certificato che i due uomini sono morti di infarto.

Contemporaneamente Züleyha avrà la conferma degli omicidi di Behice, così insieme a Fekeli andranno alla ricerca di Behice.

La sfortuna di quest'ultima sarà solo una: la macchina si fermerà e Fekeli sarà alle calcagna, così Behice dovrà trovare un'idea.

La piano di Fekeli

Behice scapperà in mezzo al bosco, Fekeli e Züleyha la inseguiranno, e riusciranno a raggiungerla. Fekeli non vorrà macchiarsi le mani di sangue uccidendola, così avrà un'idea: darà a Behice una pistola, dandole la possibilità di uccidersi da sola per quello che ha fatto.

Behice, invece, punterà la pistola contro Fekeli, ma quando proverà a far partire un colpo si renderà conto che l'arma è scarica: l'uomo è stato più furbo di lei.

La morte di Behice

Nel luogo in cui si trova Behice arriveranno anche Demir insieme a Sermin, e Müjgan con Fikret. Proprio la nipote le chiederà di costituirsi alla polizia, ma la donna non ne avrà nessuna intenzione.

Sembrerà d'acciaio, come se nessuna cosa potesse farle paura, ma solo a un certo punto solleverà bandiera bianca, quando Demir le punterà una pistola contro.

Lì capirà che non può morire per mano del figlio di Hünkar, per lei sarebbe come una sorta di umiliazione, così farà un passo indietro e si butterà in un dirupo. In questo modo arriverà la fine di Behice, che su richiesta di Demir non verrà seppellita a Çukurova, bensì a Istanbul: la famiglia Yaman non vorrà che la donna, in qualche modo, condivida la stessa terra con Hünkar.