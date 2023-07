Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 24 al 28 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Antonio potrebbe essere in pericolo a causa della pistola che Manuel ha sottratto dal borsone dello zio, all'insaputa di tutti, e che si porta dietro con sé. Samuel comincerà a sentirsi in colpa per aver tradito la fidanzata con Micaela e cercherà di evitarla. Marina, sempre più vicina alla verità, dovrà fare i conti con Ida che metterà in guardia Lara circa le mosse di Giordano nei confronti del piccolo Tommy.

La determinazione di Marina

Grazie al prezioso aiuto di Silvana, Marina comincerà a indagare per scoprire la verità sulla paternità di Tommaso. Giulia e Luca, ormai coinquilini, si accorgeranno dell'ostilità di Renato nei loro confronti. Manuela, ancora interessata a Niko e nonostante il parere contrario delle sorelle, si convincerà che partire per le vacanze con la sua famiglia sia l'occasione giusta per avvicinarsi nuovamente a lui. Mariella proverà a fare distrarre Cerruti dai problemi con Castrense. L'uomo però, ben presto, farà un incontro che gli rivoluzionerà le giornate.

Le richieste di Ida

Marina si avvicinerà sempre di più alla scoperta della verità, mentre Lara comincerà a sentirsi soffocare dalle continue richieste di Ida e dall'invadenza della donna.

Sarà lei però a mettere in guardia Martinelli quando Marina sarà decisa a sottrarre un oggetto di Tommy per fare il test del dna. Serena cercherà di convincere invano Manuela a non partire con i Poggi per le vacanze in Sicilia e la ragazza rifletterà sul da farsi. Mariella riuscirà a convincere Salvatore a spingersi in una nuova relazione.

Samuel dopo aver tradito la fidanzata con Micaela, assalito dai sensi di colpa, farà di tutto per tenersi lontano dalla gemella Cirillo, che a sua volta si ripresenterà da lui con i soliti modi da provocatrice.

Il ragazzo turbato e confuso cercherà conforto confidando le sue pene amorose a una persona per lui fidata. Raffaele e Renato avranno modo di riconciliarsi dopo la loro ultima discussione.

Antonio, annoiato e solo a casa del nonno, chiamerà Manuel per invitarlo a giocare con lui. Il bambino si presenterà portando con sé la pistola rubata dal borsone dello zio e mettendo a rischio l'incolumità di entrambi. Alberto Palladini continuerà a lamentarsi con Serena per il comportamento scorretto delle gemelle occupanti del suo seminterrato. Ada invece cercherà la complicità di Rossella per conquistare Nunzio.