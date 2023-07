A distanza di poco più due mesi dall'inizio della ventitreesima edizione di Amici, i giornalisti si stanno occupando dei cambiamenti che potrebbero esserci nella commissione interna. Tvblog fa sapere che Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi ed Emanuel Lo verranno riconfermati nel ruolo di professori, mentre sono ancora incerti i ritorni in cattedra di Raimondo Todaro e Arisa. La prima puntata sarà trasmessa in tv domenica 17 settembre, mentre dal giorno dopo inizierà il daytime incentrato sui nuovi allievi.

Aggiornamenti sugli insegnanti di Amici

Va man mano definendosi il cast della nuova edizione di Amici: oggi, mercoledì 12 luglio, i siti d'informazione riportano il retroscena che ha lanciato Tvblog poche ore fa, ovvero quello sulla riconferma di Lorella Cuccarini nella commissione interna.

La bionda showgirl, infatti, a settembre vestirà i panni di insegnante di canto per il terzo anno consecutivo, ma nel suo futuro potrebbe esserci spazio anche per uno spettacolo tutto suo sulla prima rete Mediaset.

Certi anche i ritorni in cattedra di due veterani del programma: Rudy Zerbi sarà ancora professore dei cantanti della scuola, mentre Alessandra Celentano sarà docente dei ballerini che supereranno i casting di quest'estate.

Chi potrebbe dire addio ad Amici

Il quarto componente della commissione interna 2023/2024 di Amici, dovrebbe essere Emanuel Lo: il coreografo ha conquistato la conduttrice e il pubblico nei mesi scorsi, quindi la sua riconferma nel cast è quasi certa.

A non essere sicuri di riprendere posto tra i sei insegnanti della scuola più famosa d'Italia, invece, sono: Arisa (che vorrebbe concentrarsi soprattutto sulla sua carriera e sul sogno di tornare in gara al Festival di Sanremo) e Raimondo Todaro.

Quest'ultimo è in dubbio principalmente per gli screzi che ha avuto con Maria De Filippi durante lo scorso serale: c'è chi è pronto a scommettere che la padrona di casa del talent-show sostituirà il maestro di latinoamericano con una sua vecchia conoscenza (in queste settimane sono circolati i nomi di Kledi, Garrison e Veronica Peparini).

I fan, dunque, si preparano all'eventualità di dover accogliere qualche new entry nel cast della loro trasmissione del cuore, ovvero tutor nuovi di zecca che avranno il difficile compito di guidare gli allievi sino alla fase del prime time.

La proposta del vincitore di Amici 22

Nel cast di Amici 23 potrebbe figurare anche Mattia Zenzola ma in un ruolo inedito: in una recente intervista, infatti, il vincitore della scorsa edizione ha fatto sapere che gli piacerebbe diventare un professionista del talent-show, proprio come è successo a Giulia Stabile un paio d'anni fa (il pugliese affiancherebbe Umberto Gaudino e Francesca Tocca, moglie di Todaro).

Per quanto riguarda la data d'inizio dello storico programma di Canale 5, si sa già che la prima puntata andrà in onda domenica 17 settembre (ma dovrebbe essere registrata con un po' d'anticipo) e dal giorno dopo partiranno i daytime che racconteranno la vita degli allievi nella scuola e in casetta.

Attualmente sono ancora in corso i casting per la classe 2023/2024, quella che sarà formata ufficialmente nel corso delle riprese che daranno il via alla nuova edizione.

Toccherà ai sei professori della commissione interna scegliere i cantanti e i ballerini che prenderanno il posto che nei mesi scorsi è stato di Maddalena, Angelina, Wax, Ramon, Isobel e Mattia; i docenti diventeranno anche tutor degli alunni delle loro squadre e dovranno riconfermargli la maglia da titolare ogni settimana attraverso esibizioni, esami, gare e prove proibitive.