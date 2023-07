Sono passati quasi due mesi da quando il pubblico di Amici ha eletto Mattia Zenzola vincitore della 22^ edizione: il ragazzo ha sovvertito i pronostici della vigilia battendo al televoto la favoritissima Angelina Mango. In un'intervista che ha rilasciato a Libero il 4 luglio scorso, il latinista ha commentato le voci che stanno circolando da tempo sul suo rapporto con Benedetta Vari e ha fatto sapere che gli piacerebbe continuare a lavorare all'interno della scuola ma in un ruolo inedito.

Aggiornamenti sull'allievo di Amici

Il blogger Pugnaloni ha intervistato Mattia Zenzola a circa due mesi dal suo trionfo ad Amici: il giovane ha parlato d'amore, di progetti e anche di un sogno nel cassetto che a settembre potrebbe diventare realtà.

Quando gli è stato chiesto cosa vorrebbe fare dopo l'estate professionalmente parlando, il ballerino ha risposto: "Ho avuto la fortuna di fare l'esperienza nella scuola e quello già era un mio grande sogno".

"Ora sarebbe bello continuare a far parte della famiglia di Amici", ha fatto sapere il pugliese.

Come aveva già anticipato dopo la vittoria in altre chiacchierate con i giornalisti, un desiderio del latinista è quello di entrare nel cast fisso del talent-show Mediaset, ovviamente nel ruolo di professionista che accompagna gli allievi nelle coreografie del pomeridiano e del serale.

Novità in arrivo ad Amici

Senza girarci troppo intorno, dunque, Mattia ha detto che sarebbe felicissimo di rimanere nella famiglia di Amici affiancando i professionisti di latinoamericano Umberto Gaudino e Francesca Tocca.

Qualora Maria De Filippi accettasse la "candidatura" di Zenzola, non sarebbe di certo una novità per il talent-show: anche Giulia Stabile è entrata a far parte del cast fisso del programma pochi mesi dopo averlo vinto e ancora oggi è un punto di riferimento per i ragazzi della scuola.

I protagonisti dell'edizione 2023/2024 del format di Canale 5, però, non saranno presentati prima di metà settembre (si parla di domenica 17 come data ideale per l'esordio), ovvero quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione.

Quel giorno saranno scelti gli allievi della classe e verrà ufficializzata la commissione interna di quest'anno: gli unici professori che rischierebbero il posto, sarebbero Raimondo Todaro e Arisa.

Il chiarimento sulla collega di Amici

Nell'intervista che ha rilasciato lo scorso 4 luglio, però, Mattia ha anche smentito le voci di flirt con Benedetta che sono circolate in queste settimane su siti e riviste di Gossip.

Al blogger Pugnaloni che gli ha chiesto che tipo di rapporto ha instaurato con la collega Vari dopo la vittoria di Amici, il pugliese ha risposto: "Tra noi c'è tanta sintonia. Lei c'è sempre e questo mi piace".

"Siamo tanto legati e ci divertiamo insieme quando facciamo serata. Anche il fattore artistico ci lega, tutto qua", ha concluso il giovane.

I fan che erano quasi certi che tra i due latinisti fosse nato l'amore, dunque, dovranno ricredersi: anche se passano tanto tempo insieme (comprese vacanze a casa l'uno dell'altro) e hanno un feeling innegabile, Mattia e Benedetta sono solo ottimi amici, anzi si considerano quasi fratelli.

La romana, infatti, fa coppia con un altro ragazzo da qualche anno e, nonostante i mille rumor di questo periodo, la situazione non sarebbe mai cambiata.

Il vincitore di quest'anno, inoltre, vorrebbe studiare recitazione e continuare a ballare portando la sua arte in giro per il mondo. Il 19enne, però, non ha fatto alcun accenno alle proposte di lavoro che gli sono arrivate durante la finale da compagnie di danza che operano all'estero.