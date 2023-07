L'appuntamento con La Promessa continua ad appassionare il pubblico e vari colpi di scena sono previsti nel corso delle prossime puntate destinate al daytime di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate al rapporto tra Manuel e Jimena, i quali si ritroveranno a convolare a nozze insieme.

Poco dopo quel fatidico sì, la donna si lascerà andare ad una importante confessione che finirà per stravolgere i piani di suo marito.

Manuel e Jimena si sposano: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel e Jimena si uniranno ufficialmente in matrimonio e si diranno pronti a vivere insieme il loro futuro.

Una scelta dettata dall'inganno cui sarà vittima l'uomo, dopo che in seguito a un incidente aereo, perderà la memoria e non ricorderà nulla della sua vita passata.

Sta di fatto che, poco dopo quel fatidico sì, Manuel inizierà a rendersi conto di non essere felice e che ci sono dei passaggi del suo passato che non sono venuti a galla in maniera limpida.

Manuel inizierà a dubitare del sentimento che prova nei confronti di Jimena e, al tempo stesso, inizierà ad avere sbiaditi ricordi su quella che è stata la sua storia d'amore con Jana, prima che quel terribile incidente cancellasse tutto.

Jimena svela di essere incinta: anticipazioni La Promessa

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel si dirà pronto a chiudere col passato e quindi a dare una svolta importante alla sua vita.

L'uomo vorrà farlo cancellando questo ultimo periodo e accettando una nuova proposta di lavoro che gli è stata fatta da un amico costruttore di aerei, che si trova in Italia.

Manuel, quindi, dovrà trasferirsi al più presto a Milano: un duro colpo per Jimena che, nel momento in cui scoprirà come stanno le cose, svelerà al suo amato di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Manuel spiazzato dalla gravidanza di Jimena: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa previste su Canale 5 nel corso dei prossimi mesi, rivelano che Manuel resterà a dir poco spiazzato da questo annuncio, dato che in questo periodo post-matrimonio, hanno avuto ben pochi momenti di intimità e solo grandi discussioni.

La gravidanza di Jimena, quindi, desterà non pochi sospetti: la donna farà questo annuncio senza aver mai consultato un medico che le desse la certezza della gravidanza. E se fosse solo un inganno per evitare che Manuel possa lasciare la Spagna? Sta di fatto che, almeno in un primo momento, Manuel finirà per credere alla versione dei fatti di sua moglie.