Andrea Dianetti e Antonella Fiordelisi sono stati protagonisti di un botta e risposta social. A spezzare una lancia a favore dell'influencer salernitana sono immediatamente intervenuti i fan di Antonella, ma il tutto ha innescato un nuovo battibecco con i fan dei "Donnalisi". Nel dettaglio, Dianetti ha invitato i fan di Antonella a smetterla di scrivere insulti poiché per lui non hanno alcuna rilevanza.

Lo scontro Dianetti-Fiordelisi

Tutto è iniziato da una gaffe commessa dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 su Instagram: la giovane anziché dire "doti canore" ha detto di voler mettere in risalto le sue "doti canoniche".

Tra gli utenti che hanno ironizzato sulla vicenda, c'è stato anche Andrea Dianetti (uno dei migliori amici di Edoardo Tavassi): il giovane ha postato il video dell'influencer mettendo in risalto la gaffe.

In seguito alla frecciatina ricevuta da Dianetti, Antonella ha deciso di commentare, spiegando che essendo amico di "certa gente" non vedeva l'ora di attaccarla sui social. Inoltre con sarcasmo ha chiesto se abbia visto anche le stories successive in cui faceva autoironia. Anziché glissare l'attore ha deciso di replicare, spiegando che l'ironia si fa e si accetta. Poi ha ribadito di essere fieri di essere amico di "certe persone".

La stoccata ai fan dei 'Donnalisi'

Il botta e risposta tra Dianetti e Antonella non è passato inosservato agli utenti di Twitter.

In pochi istanti, moltissimi fan dei "Donnalisi" hanno cominciato ad attaccare Andrea e spezzare una lancia a favore di Fiordelisi.

Stanco di ricevere offese gratuite, il diretto interessato ha deciso di intervenire per mettere dei paletti: "Donnarita, donnaimma, donnaruma come ve chiamate… io ho resistito 7 mesi ai linciaggi del 'pubblico parlante'.

Con voi e i vostri insulti a buffo e senza una logica, mi ci faccio i gargarismi. Non so se rendo l'idea". Ovviamente, lo sfogo di Dianetti non è passato inosservato tanto che moltissimi utenti hanno deciso di esprimere il loro parere in merito: "Avevano ancora la bocca sporca di latte quando tu ricevevi insulti in tv", commento alla quale Dianetti ha replicato con sarcasmo: "Eh, vai a dirglielo tu".

Un altro utente ha affermato: "Lasciali stare, sono fan di Antonella Fiordelisi che crede di essere la paladina della giustizia ma poi istiga le persone sui social". Un altro internauta ha fatto notare di non dare peso a gente che gratuitamente si è offerta di andare a pulire la casa o portare il cane di Edoardo e Antonella (quando ancora formavano una coppia). Tra i vari commenti, c'è anche chi è tornato a difendere Fiordelisi spiegando che Dianetti per avere un po' di visibilità sui social deve per forza parlare di gente molto più influente di lui.