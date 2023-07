La rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua ad essere al centro dei pettegolezzi di Gossip.

Domenica 16 luglio, in una room su Twitter, alcune fan dello speaker radiofonico hanno insinuato che una ragazza di nome Manu abbia spinto l'influencer salernitana ad interrompere la storia con Edoardo. A tal proposito sono intervenuti anche i genitori di Fiordelisi smentendo categoricamente la cosa.

Le insinuazioni di alcuni fan

Antonella Fiordelisi non ha mai rivelato i motivi della rottura con Edoardo Donnamaria, ma ha lasciato intendere che lontano dai riflettori i litigi fossero troppi insinuando inoltre che il fidanzato avrebbe sfruttato la sua popolarità per avviare la carriera di cantante.

Nella tarda serata di ieri, alcune fan dei "Donnalisi" hanno così avviato una room su Twitter parlando di una ragazza di nome Manu che avrebbe spinto Antonella sempre più lontana da Edoardo.

Parlano i genitori di Antonella

In seguito ai rumor che si sono diffusi sulla rottura di Antonella e Edoardo, la madre dell'influencer ha rivelato un retroscena pubblicando un tweet dal profilo della figlia in cui ha preso le difese di Manu spiegando di essere scioccata per le cattiverie lette e sentite. “Sono Milva, ho risposto io con il profilo di Anto un minuto fa. Sono veramente scioccata nel sentire tante assurdità su Manu. È tardi, devo andare a lavorare, ma non inventate più cattiverie, vi prego” ha scritto la donna.

Successivamente anche Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella, ha preso la parola: "Ho letto cose assurde su Manu, una ragazza dolcissima di Milano che ha sempre aiutato i ragazzi, organizzando persino la cena del loro anniversario. Ha sempre remato per il bene della coppia e Nunzia lo sa bene, chiedete conferma, visto che si sentono spesso in un gruppo whatsapp".

“Anto non ce la faceva neanche ad alzarsi dal letto tanto stava male e ringrazio Manu che l’ha fatta uscire con lei, ma chi spara certe cose? Assurdo" ha concluso di nuovo la madre di Antonella.

Botta e risposta a distanza tra i 'Donnalisi'

Lo scorso venerdì, Antonella e Edoardo erano anche stati protagonisti di un botta e risposta a distanza.

L'influencer ha riferito di non essersela sentita di andare ad un evento dove era presente il suo ex ribadendo che tra lei e Donnamaria non c'è in atto alcun ritorno di fiamma. Dal canto suo Edoardo è stato protagonista di un duro sfogo: "Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche e vendette cattive basate su presupposti falsi".

Il conduttore radiofonico ha chiuso il proprio intervento invitando tutti a non dare giudizi sulla fine della storia con Antonella perchè nessuno può davvero sapere cosa sia accaduto lontano dal Grande Fratello Vip 7.