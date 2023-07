L'estate del Gossip è entrata nel vivo: dopo qualche anno di pausa, Belen Rodriguez è tornata al centro dell'attenzione di siti e riviste per la sua movimentata vita sentimentale. Deianira Marzano ha usato Instagram per anticipare che nei prossimi giorni tutti i giornali racconteranno cosa è successo tra la soubrette e Stefano, ma anche se è vero che lei ha già voltato pagina accanto all'imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Sono giorni che in rete si rincorrono insistenti voci di un flirt in corso tra Belen e l'imprenditore Elio Lorenzoni: Deianira Marzano, in particolare nell'ultima settimana ha condiviso su Instagram tutte le segnalazioni che le sono arrivate sul presunto nuovo amore della showgirl.

Anche se i diretti interessati non l'hanno ancora confermato, sembra ormai quasi scontato che il matrimonio tra Rodriguez e De Martino abbia subito l'ennesima battuta d'arresto. Al rientro da un weekend in famiglia tra Capri e Napoli, tra i genitori di Santiago è calato il gelo e hanno iniziato a fare vite separate.

Entrambi i protagonisti del gossip di luglio, inoltre, non indossano più la fede e col passare delle ore emergono sempre più dettagli su cosa sarebbero facendo da quando si sono detti addio.

Lei, in particolare, da un po' di tempo starebbe frequentando un uomo che sarebbe nella sua vita da anni, da prima che incontrasse Antonino Spinalbese e decidesse di fidanzarsi con lui.

La segnalazione sul flirt tra Belen ed Elio

Tra il 16 e il 17 luglio, dunque, Deianira ha mostrato a fan e curiosi i messaggi che le sono arrivati su Instagram sulla nuova vita di Belen e su come avrebbe già voltato pagina.

L'influencer dice di credere alle voci di flirt che circolano sulla showgirl e l'imprenditore Lorenzoni, anche perché in tanti le hanno inviato foto e video delle affettuosità che si sarebbero scambiati al compleanno di Ignazio Moser.

Quando un follower l'ha punzecchiata sul fatto che darebbe sempre la colpa a Stefano, schierandosi spesso e volentieri dalla parte della presentatrice, Marzano ha risposto: "No, anzi".

Deianira, inoltre, sostiene di essere a conoscenza delle cause dell'ultima rottura tra i "DeMartinez", tant'è che sui social ha anticipato: "Uscirà tutto sui giornali e resterete sbalorditi".

Il silenzio di Belen sulle ultime chiacchiere

In una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram lunedì 17 luglio, poi, Deianira ha spiegato ai fan parte di quello che racconteranno le riviste di gossip nei prossimi giorni, ovvero perché i genitori di Santiago non stanno più insieme.

"Levatevelo dalla testa che Stefano l'abbia tradita. Lui non ha tradito Belen e il giornale dirà come sono andati i fatti", ha precisato l'influencer in queste ore.

Stando a queste ultime indiscrezioni, dunque, stavolta sarebbe stata Belen a mettere un punto alla relazione con De Martino e non a causa di mancanze di rispetto fatte o subite.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, fanno sapere che Elio Lorenzoni (presunto nuovo amore della showgirl) starebbe corteggiando Belen da molto tempo e che solo di recente avrebbe ottenuto l'attenzione della diretta interessata.

Pare che i due si siano concessi un romantico fine settimana in montagna all'inizio di luglio, ovvero nel periodo in cui Stefano ha presenziato all'evento dei palinsesti Rai senza fede al dito e poi è volato in Inghilterra con il figlio.

I "DeMartinez", però, al momento tacciono sulle ultime chiacchiere ma già questa settimana potrebbero trapelare nuovi dettagli sul loro discusso addio.