Gli scontri che hanno avuto nella casa del GF Vip sembrano ormai un lontano ricordo per Antonella e Oriana: la sera del 19 luglio, infatti, le due si sono incrociate casualmente a cena e hanno accettato di posare con alcuni dipendenti del ristorante che le ha ospitate. Con loro c'era anche Daniele, che in diretta su Instagram ha punzecchiato l'amica su dove fosse Edoardo Donnamaria, suo ex fidanzato.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Dopo aver sbottato con i fan del GF Vip che le dicono di tornare con Edoardo, Antonella si è concessa una cena in uno dei ristoranti più noti di Milano, un locale frequentato da tanti personaggi famosi.

La sera di mercoledì 19 luglio, infatti, nello stesso posto erano presenti altri due concorrenti dell'ultima edizione del reality Mediaset: Oriana e Daniele, tornati insieme da poco dopo una turbolenta rottura.

Dal Moro ha ripreso l'arrivo di Fiordelisi (accompagnata dall'amico Matteo), che è passata dietro a Marzoli senza che lei se ne accorgesse.

I tre non hanno mangiato insieme, ma a fine serata hanno accettato di posare con lo staff del locale per ringraziarli per l'accoglienza. Nelle immagini che hanno fatto gioire i sostenitori di entrambe le influencer, si vedono le due ragazze vicine e con un grande sorriso sulle labbra, segno che le tensioni che le hanno allontanate fanno ormai parte del passato.

Le frecciatine del protagonista del GF Vip

Nella casa del GF Vip non si sopportavano tanto, ma nella vita di tutti i giorni Antonella e Oriana potrebbero anche diventare amiche: Fiordelisi, infatti, ha un bellissimo rapporto con Daniele e potrebbe essere proprio lui a fare da paciere tra le due influencer.

Il 19 luglio scorso, inoltre, Dal Moro si è "intrufolato" nella diretta che la salernitana stava facendo su Instagram e ha chiesto più volte dove fosse Edoardo.

I due concorrenti del reality-show hanno scherzato per un po' sull'assenza di Donnamaria al ristorante, dopodiché la giovane ha commentato: "Dani io ti vedo esaurito, come mi è venuto in mente di fare questa diretta con te?".

I toni erano assolutamente giocosi e Antonella non si è indispettita neppure un secondo per la simpatica frecciatina che il veneto le ha lanciato sull'ex fidanzato, del quale ha chiaramente detto di non voler più sentire parlare né sui social né nella vita quotidiana.

Lo sfogo e la replica Twitter del volto del GF Vip

Prima di incrociare Daniele e Oriana a cena fuori, infatti, Antonella ha usato Instagram per rispondere a tutti quei fan che continuano a chiederle di dare un'altra possibilità ad Edoardo e al rapporto nato tra le mura del GF Vip.

"Io ho fatto di tutto per lui. Ho proposto una vacanza, ma la cosa non è piaciuta. Cosa devo fare ancora? Come devo farvelo capire? Non ditemi di cercarlo perché ho già fatto tutto per questo ragazzo", ha sbottato Fiordelisi sotto al suo ultimo post.

Quando ha letto le ultime dichiarazioni dell'ex fidanzata, Donnamaria ha scelto di replicare a modo suo.

Tra i "like" che il romano ha messo su Twitter la sera del 19 luglio, spicca quello al commento di una persona che ha ironizzato sulle parole di Antonella immaginando come sarebbe andata la conversazione tra i due sul viaggio che dice di aver proposto per fare pace.

"Lui avrà detto che la vacanza non serve se prima non risolvono i loro problemi e lei avrà risposto che allora non la ama", è questo il tweet che Edoardo ha apprezzato l'altro giorno.

I "Donnalisi", dunque, sono sempre più lontani e ad oggi sembra non ci siano le basi per il tanto sperato ritorno di fiamma: anche se non stanno frequentando altre persone, Fiordelisi e Donnamaria non hanno intenzione di tornare indietro.