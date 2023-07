Un posto al sole continua con nuove puntate su Rai 3 e la settimana dal 17 al 20 luglio sarà ricca di avvenimenti. Luca si stabilirà alla terrazza e questo causerà un'inaspettata gelosia in Renato. L'uomo confiderà i suoi sentimenti a Raffaele, mentre tra lex moglie e il dottore la complicità crescerà. Le cose non andranno meglio per Samuel che dopo essere stato in intimità con Micaela si sentirà in colpa con Speranza. Quest'ultima, infatti, sarà decisa a recuperare il rapporto con il suo fidanzato che sarà sempre più confuso.

Anticipazioni Un posto al sole: Renato confida la sua gelosia a Raffaele

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 17 al 20 luglio raccontano che il trasferimento di Luca alla terrazza non passerà inosservato agli occhi di Renato. L'uomo sarà molto infastidito dalla vicinanza tra il medico e la sua ex moglie, e non potrà nasconderlo. Renato avrà bisogno di sfogarsi e confesserà a Raffaele quello che prova. Poggi è ancora innamorato di Giulia? Nella puntata andata in onda l'11 luglio Giulia ha suggerito a Niko di dire a Jimmy che lo smartphone che aveva ricevuto era un regalo del nonno. Quando Renato lo ha saputo è subito andato a ringraziare la moglie per il gesto e tra i due c'è stato un inaspettato momento di tenerezza.

Anticipazioni settimana 17-20 luglio: Giulia e Luca sempre più vicini

Le puntate di Un posto al sole dal 17 al 20 luglio vedranno sotto i riflettori la gelosia di Renato nei confronti di Giulia. Nelle scorse puntate l'uomo si è dimostrato più dolce con l'ex moglie e le ha fatto capire quanto è importante per lui il loro rapporto.

Giulia gli ha ricordato che l'affetto non cambia con gli anni ed è rimasta molto colpita dall'atteggiamento di Renato. L'uomo potrebbe essersi accorto di amarla ancora, proprio quando nel momento in cui lei ha ritrovato Luca. Nel frattempo Samuel sarà sempre più in difficoltà dopo aver trascorso momenti di passione con Micaela.

Samuel confuso dopo la notte di passione con Micaela

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, nella settimana dal 17 al 20 luglio, Samuel non potrà fare a meno di pensare a quello che è successo con Micaela. Dopo essersi lasciato andare alla passione con la ragazza, il giovane chef dovrà affrontare Speranza. Quest'ultima andrà da lui per farsi perdonare dopo l'ultimo litigio, ma lui sarà distante e dirà di stare poco bene a causa del mal di testa. In realtà Samuel sarà molto confuso e il suo malessere aumenterà nel corso della giornata, quando Micaela tornerà a stuzzicarlo e Speranza gli chiederà di festeggiare il suo esame all'università. Il ragazzo deciderà di confidarsi con Nunzio perché non riuscirà più a capire quello che vuole.