Beautiful prosegue con nuove puntate tutti i giorni su Canale 5. Secondo le anticipazioni della settimana dal 16 al 21 luglio, l'attenzione sarà focalizzata su Sheila e Brooke che avranno un aspro confronto in carcere. Nel frattempo, Ridge ripenserà al suo matrimonio e si prenderà un po' di tempo andando a stare da Eric.

Anticipazioni Beautiful: Brooke andrà a chiarire con Sheila

Le anticipazioni di Beautiful dal 16 al 21 luglio raccontano che Sheila sarà arrestata per aver aggredito Steffy e Finn. La donna in carcere non sarà più in grado di fare del male a nessuno e questo spingerà Brooke ad andare a trovarla.

La signora Logan non saprà resistere alla tentazione di guardare negli occhi colei che ha distrutto il suo matrimonio con Ridge. La prima cosa che Brooke farà sarà chiedere a Sheila per quale motivo abbia voluto farla ricadere nell'alcolismo e allontanarla da suo marito. La signora Carter allora non avrà difficoltà ad ammettere che voleva vendicarsi di lei perché la teneva lontana dalla famiglia Forrester influenzando anche le scelte di Finn e Steffy.

Anticipazioni puntate dal 16 al 21 luglio: Sheila non si dirà pentita per quello che ha fatto a Brooke

Le puntate di Beautiful che saranno trasmesse nella settimana dal 16 al 21 luglio vedranno al centro dei riflettori l'incontro tra Brooke e Sheila.

Quest'ultima, oltre ad ammettere di aver voluto vendicarsi della signora Logan allontanandola dal marito, le dirà che lo rifarebbe e che non è pentita.

Per quanto riguarda l'aggressione a Steffy e l'omicidio di Finn, invece, Sheila mostrerà dei sentimenti completamente diversi. La signora Carter riconoscerà i suoi errori e affermerà che quei momenti la perseguiteranno per sempre.

Brooke, in ogni caso, non avrà nessuna compassione di lei e sarà indifferente dinnanzi al suo pentimento.

Ridge sarà confuso, Thomas ammetterà di aver retto il gioco a Sheila

Le anticipazioni di Beautiful dal 16 al 21 luglio rivelano poi che Brooke guarderà Sheila con disprezzo augurandole di restare in prigione per sempre. La signora Carter, tuttavia, le risponderà a tono: "Non contarci".

La cosa lascerà intendere che la donna ha già un piano per evitare di trascorrere il resto dei suoi giorni in galera.

Nel frattempo, Ridge avrà modo di riflettere sul suo matrimonio con Brooke. L'uomo verrà a sapere che a far ubriacare la donna è stata Sheila e che quindi sua moglie è stata solo una vittima della perfida signora Carter. Ridge, comunque, non sarà del tutto convinto di voler ricominciare con Brooke e si prenderà una pausa chiedendo ospitalità ad Eric.

A reggere il gioco a Sheila, inoltre, c'è stato Thomas che a questo riguardo dovrà affrontare suo padre. Il ragazzo ammetterà di non aver detto nulla del piano di Sheila perché desideroso che Ridge tornasse con Taylor.