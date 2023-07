Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche segnalano che Umit finirà per innamorarsi davvero di Demir Yaman nonostante le raccomandazioni del suo complice Fikret.

Anticipazioni Terra amara: Fikret e Umit sono complici

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione su Canale 5 rivelano che Umit inizierà a provare dei sentimenti per Demir.

Tutto inizierà quando il pubblico apprenderà che Fikret è il figlio segreto di Adnan e non di Musa, il fratello di Ali Rahmet.

L'uomo vorrà vendicarsi su Demir, non potendo rifarsela su suo padre, morto ormai da tanto tempo. Pertanto, Fikret si avvarrà della complicità di Umit che giungerà a Cukurova in veste di nuova direttrice del presidio ospedaliero. La donna tenterà fin da subito di avvicinarsi a Demir approfittando dei suoi problemi coniugali con Zuleyha. Umit non faticherà molto a conquistare il ricco imprenditore.

Demir passa una notte di passione con la dottoressa

Nelle prossime puntate di Terra amara, Umit romperà apposta una tubatura della sua abitazione per far intervenire Demir (Murat Ünalmış) il prima possibile. In questa circostanza, la donna si avvicinerà sempre di più al marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek) con fare molto seducente, per poi chiedergli di non andare via.

Alla fine, il ricco imprenditore rimarrà con la dottoressa finendo per trascorrere una notte di passione con lei.

La mattina seguente, Demir informerà la moglie di aver fatto tardi con un gruppo di amici. Una versione a cui però Zuleyha non crederà. In ogni caso, il figlio di Hunkar non considererà quanto successo con Umit solo una scappatella, tanto da farle sapere di aver intenzione di rivederla.

L'uomo infatti vorrà dare una chance al loro rapporto, consapevole che il suo matrimonio è ormai giunto al capolinea.

Umit dimostra di provare dei sentimenti per il ricco imprenditore

Umit guarderà con interesse una fotografia di Sevda in occasione di un nuovo incontro con Demir. La donna si augurerà di non iniziare a provare dei sentimenti per il ricco imprenditore, cosa che invece sta succedendo.

La dottoressa dimostrerà di aver perso di vista il suo obbiettivo di vendetta nei confronti della famiglia Yaman, come chiesto da Fikret.

Terra amara va in onda ogni giorno sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming o in modalità on-demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.