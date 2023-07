Il Paradiso delle signore riprenderà a settembre con il consueto appuntamento per il pomeriggio di Rai 1. Nel frattempo, il cast continua a girare le nuove puntate e una novità arriva direttamente da Instagram. Smentendo le voci che parlavano di un addio, i personaggi di Ezio e Gloria saranno presenti anche nell'ottava stagione. A confermarlo sono stati gli stessi attori Massimo Poggi e Lara Komar, con una foto dal set pubblicata nelle storie.

Il Paradiso delle signore 8: Massimo Poggio e Lara Komar sul set

Le nuove puntate de Il Paradiso 8 andranno in onda su Rai 1 a partire dall'11 settembre [VIDEO].

Il cast sarà ricco di conferme e ci sarà anche qualche nuovo arrivo, ma a stupire i fan nelle ultime ore è stato il ritorno di Ezio e Gloria. Gli attori Massimo Poggio e Lara Komar, infatti, nella giornata di martedì 11 luglio, hanno postato una storia che non lascerebbe dubbi sulla loro presenza nelle nuove puntate. Taggando i profili ufficiali de Il Paradiso delle signore e Aurora tv, i due protagonisti hanno condiviso su Instagram una foto scattata dal set. Dopo le molte voci che parlavano di un addio dei due personaggi, quindi, è arrivata una smentita. Ad accompagnare lo scatto, Massimo Poggio ha scelto la frase: "C'è sempre una scala sul retro della casa".

Gloria ed Ezio potranno vivere il loro amore alla luce del sole

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedranno tra i protagonisti anche Ezio e Gloria. Nella scorsa stagione, Ezio ha deciso dopo vari ripensamenti di chiudere la sua storia con Veronica. L'uomo non era più innamorato della sua compagna e aveva già pensato di lasciarla per Gloria, ma era rimasto con lei per senso del dovere.

Quando Gemma è rimasta incinta, Colombo ha avuto come un istinto paterno e protettivo nei confronti della ragazza e a malincuore ha rinunciato a Gloria, il suo grande amore di sempre. Nelle ultime puntate della settima stagione, tuttavia, Ezio ha scoperto che Veronica gli ha mentito in più occasioni e soprattutto ha spinto Gloria a partire per l'America e questo ha cambiato molte cose.

Resta ancora incerta la presenza di Stefania Colombo nell'ottava stagione

Ezio Colombo ha lasciato Veronica per riprendere in mano la sua vita e amare finalmente Gloria. La presenza della donna negli Stati Uniti, tuttavia, aveva fatto supporre che i due protagonisti sarebbero usciti di scena. A quanto pare, invece, Ezio e sua moglie potranno vivere il loro amore a Milano o comunque torneranno in città. Resta ancora da capire cosa farà Stefania, la loro figlia, ma per il momento l'attrice Grace Ambrose sembrerebbe assente dalle scene.