Cambio programmazione per Uomini e donne, il celebre talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi già confermato nella prossima stagione televisiva 2023/2024.

Il talk show continuerà ad essere uno dei perni principali del palinsesto pomeridiano Mediaset e, per sfidare fin da subito la concorrenza Rai, ecco che la conduttrice ha scelto di anticipare la data del suo ritorno in video a lunedì 11 settembre 2023.

Maria De Filippi cambia la programmazione di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Uomini e donne prevede che la trasmissione tornerà in onda con una settimana di anticipo rispetto a quella che, inizialmente, era la data scelta per il ritorno in video del programma.

Lunedì 18 settembre era la prima data fissata per il debutto del talk show su Canale 5 ma così non sarà: Maria De Filippi tornerà in onda già da lunedì 11 settembre [VIDEO].

In questo modo, quindi, la conduttrice avrà modo di sfidare fin dal primo momento il nuovo programma del pomeriggio di Rai 1, in onda proprio dall'11 settembre, nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 16:00.

Una sfida che, sulla carta, si preannuncia particolarmente agguerrita, motivo per il quale la De Filippi avrebbe scelto di giocare d'anticipo sulla data del ritorno in video.

Gemma Galgani verso il ritorno nel cast della prossima stagione di Uomini e donne

E, intanto, cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e donne 2023/2024 e in particolar modo per quelli che saranno i nuovi protagonisti che si metteranno in gioco da settembre in poi.

Il trono over resta confermatissimo e continuerà ad essere al centro delle dinamiche del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tra i nomi che sarebbero certi per la prossima edizione del talk show, spicca quello di Gemma Galgani, l'instancabile dama torinese che a distanza di oltre un decennio dal suo approdo in trasmissione, continua ad essere alla ricerca della persona della sua vita.

Tina Cipollari e Gianni Sperti confermati come opinionisti in studio a Uomini e donne

E, complice il successo e le polemiche che Gemma riesce ad attirare tra i fan della trasmissione, ecco che Maria De Filippi non avrebbe intenzione di rinunciare alla sua presenza in studio a partire dal prossimo settembre.

Confermata anche la presenza dei due storici opinionisti del talk show Mediaset: trattasi di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Come aveva annunciato la conduttrice sul finale della passata edizione, spetterà ancora a questa coppia commentare le vicende dei vari protagonisti del talk show pomeridiano di Canale 5, stando attenti però a non sfociare nel "trash" con i loro giudizi in studio.