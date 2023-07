La nuova soap opera turca My home my destiny, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, sta già incuriosendo i telespettatori. Dagli spoiler riguardanti ciò che succederà nei nuovi episodi si evince che Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) dopo aver sposato Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) per volere della madre, dovrà stare attenta all’infermiera Benal (İncinur Sevimli), l’ex fidanzata del marito. Quest’ultima apprenderà di aspettare un bambino da Mehdi e sarà decisa a dargli la notizia il più presto possibile per farlo ritornare con lei.

Trame turche, My home my destiny: Mehdi scopre la vera identità di Faruk, Benal apprende di essere incinta

Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5 si assisterà a un colpo di scena che vede protagonista Benal, l’ex fidanzata di Mehdi. Tutto avrà inizio quando quest’ultimo si lascerà il suo passato alle spalle, compresa la relazione con Benal, per convolare a nozze con Zeynep su richiesta della madre Zeliha (Nurşim Demir). Il ragazzo, prima di fare il grande passo, sarà sincero con la fidanzata dicendole di non averla mai amata. Mehdi successivamente scoprirà che Zeynep l’ha ingannato facendogli credere che Faruk (Engin Hepileri) fosse il suo fratello adottivo, quando in realtà si tratta del suo ex fidanzato e non la prenderà bene.

A questo punto a catturare l’attenzione sarà Benal. Comincerà ad avere delle forti nausee e dopo essersi sottoposta a dei test di gravidanza Benal verrà a conoscenza di essere incinta: Benal farà dei salti di gioia e spererà che Mehdi si decida a tornare al suo fianco.

Mehdi viene arrestato, Zeynep rovina il piano architettato da Benal

Mehdi e Zeynep, intanto, saranno decisi a divorziare. Dopo aver firmato i documenti necessari per l’annullamento del matrimonio, Mehdi finirà dietro le sbarre con l’accusa di aver fatto lavorare i minorenni Kibrit (Helin Kandemir) e Ali (Emir Talha) nella sua officina.

Per merito dell’intervento di Zeynep l’uomo verrà scarcerato, mentre Kibrit si dispererà quando il giudice deciderà di mandarla in una casa famiglia, ma soprattutto sarà affranta per dover dire addio a Mehdi, colui che le ha fatto da padre.

Intanto Zeynep rovinerà il piano architettato da Benal, quando prenderà una decisione per il bene di Kibrit. Zeynep e Mehdi diventeranno suoi tutori, e grazie a questo gesto la protagonista della si riavvicinerà al marito e deciderà di non abbandonarlo più.