Il numero del settimanale Chi che è uscito il 19 luglio, conferma la rottura tra Belen e Stefano e la frequentazione in corso tra lei ed Elio Lorenzoni. Nel raccontare gli ultimi giorni dell'ex coppia d'oro del Gossip nostrano, i giornalisti hanno accennano alle tante volte in cui i due si sono lasciati e ripresi in questi anni: secondo la rivista, De Martino avrebbe aspettato sempre il ritorno della moglie, anche quando lei ha avuto altre relazioni importanti come quelle con Spinalbese e Iannone.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Belen Rodriguez è stata paparazzata con Elio in teneri atteggiamenti al party di compleanno di Ignazio Moser: questo è il primo "scoop" che ha lanciato il settimanale Chi mercoledì 19 luglio.

Già nei giorni scorsi, però, sui social network sono circolate foto e segnalazioni sulla presunta nuova coppia: Deianira si è fatta portavoce dei messaggi di chi sostiene con certezza che l'argentina starebbe frequentando Lorenzoni da circa 3 settimane, ovvero dal ritorno a casa dalla vacanza con Stefano e i figli alle Isole Pontine.

A proposito dell'addio al conduttore, i giornalisti raccontano: "Tutti pensavano che la crisi con De Martino fosse passeggera. Poi lui è arrivato alla serata di presentazione dei palinsesti Rai senza fede al dito, voleva lanciarle un messaggio".

Stando a questa ricostruzione, lo scorso 7 luglio la rottura tra i "DeMartinez" non era ancora definitiva e lui cercava di far capire alla moglie che le cose potevano sistemarsi per l'ennesima volta.

Il dietrofront di Belen e l'avvistamento con Lorenzoni

Nel ripercorrere gli ultimi anni di una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano, la rivista Chi ha aggiunto: "Stefano l'ha aspettata più volte, è anche passato sopra ad altri legami che sono seguiti".

Il riferimento è ovviamente alle relazioni che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese e Andrea Iannone (queste sono quelle ufficiali) nei periodi in cui il matrimonio con De Martino era in stand-by: dal rapporto con il ligure ex GF Vip, inoltre, è nata la piccola Luna Marì, che con il napoletano ha sempre avuto un bel legame.

I giornalisti hanno precisato che anche il presentatore Rai ha avuto le sue frequentazioni quando non stava con la moglie, ma a differenza sua è stato più bravo a sfuggire ai paparazzi.

"Lui ha sempre avuto la certezza che sarebbe tornata sui propri passi", si legge ancora sul settimanale di cronaca rosa che è uscito il 19 luglio.

Il silenzio dell'ex marito di Belen

Rientrata dalla vacanza in barca con Stefano, però, Belen avrebbe capito che le cose non funzionavano più: da quel momento ha levato la fede dal dito e ha cancellato quasi tutte le foto che aveva pubblicato su Instagram con il marito.

La frequentazione con Elio, sempre secondo la rivista Chi, sarebbe iniziata subito dopo: i due si sono presentati insieme alla festa di compleanno di Ignazio Moser, dove c'erano anche i parenti e i figli dell'argentina.

I paparazzi hanno immortalato le carezze e gli sguardi di complicità che si sono scambiati i presunti neo piccioncini che, una volta terminato il party, sarebbero rientrati a casa Rodriguez con la piccola Luna Marì (il giornale sostiene che avrebbero passato la notte insieme).

Santiago, invece, è volato con papà Stefano a Londra per qualche giorno, proprio nel periodo in cui sul web è esploso il rumor sulla rottura tra i suoi genitori e quello sul possibile nuovo amore della mamma.

I diretti interessati, comunque, per ora tacciono su tutte queste chiacchiere ma non le smentiscono: con questo improvviso cambio di rotta, Belen è destinata ad essere una delle "regine" del gossip dell'estate.