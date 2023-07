Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 23 al 28 luglio in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Manuela porterà avanti il suo "piano diabolico" per cercare di riconquistare nuovamente Niko e far breccia così nel suo cuore.

Spazio anche alle vicende di Marina, sempre più pronta a smascherare le bugie e il piano di Lara Martinelli, la quale continua a tramare alle spalle di Roberto Ferri.

Manuela rivuole Niko: anticipazioni Un posto al sole al 27 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 27 luglio, rivelano che Manuela svelerà a Serena di essere decisa a unirsi a Niko, Renato e Jimmy in partenza per la Sicilia.

Tuttavia, nel momento in cui la sorella apprenderà il piano della gemella, proverà subito a distoglierla, facendole presente che potrebbe non essere una buona idea.

Del resto, Serena sa benissimo che l'intento di Manuela non è quello di visitare la Sicilia, bensì tornare a far breccia nel cuore di Niko e quindi approfittare di questa vacanza per riaccendere la fiamma della passione e riconquistarlo.

Sta di fatto che, nonostante le premesse di Serena, Manuela andrà avanti per la sua strada ma ben presto dovrà fare i conti con Renato.

Renato blocca il piano Manuela: anticipazioni Un posto al sole al 27 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole, rivelano che Manuela svelerà a Renato di aver prenotato la sua vacanza estiva in Sicilia.

La ragazza svelerà che, poiché sta portando avanti il suo percorso di studi in Archeologia, è importante che vada a visitare i templi di Agrigento e nello stesso tempo potrà stare anche col piccolo Jimmy e trascorrere le vacanze assieme.

Manuela, quindi, svelerà a Renato che intende partire con loro, scatenando subito l'ira dell'uomo che non si farà problemi a bloccare il suo piano.

Poggi la stopperà subito e ammetterà di non essere disposto a farsi prendere in giro da lei: se ha intenzione di riprovarci con Niko e quindi tornare nella sua vita, deve toglierselo definitivamente dalla testa, perché non ci riuscirà.

Marina incastra Lara: anticipazioni Un posto al sole dal 23 al 27 luglio

E poi, ancora, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 23-27 luglio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per la vendetta di Marina, sempre più convinta di essere ormai pronta a smascherare le bugie di Lara.

Per tale motivo, la signora Giordano si procurerà un oggetto del piccolo Tommaso, così da poter far analizzare il DNA e scoprire finalmente la verità sul bambino.

Il piano di Lara Martinelli, quindi, sembra avere davvero le ore contate e la donna potrebbe ritrovarsi nei guai al più presto, dopo la vendetta spietata della sua nemica.