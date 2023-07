Le voci di rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino diventano sempre più insistenti. Sabato 15 aprile, l'esperta di Gossip Deianira Marzano ha riportato su Instagram una segnalazione ricevuta da un utente: la showgirl sudamericana si sarebbe presentata alla festa di Ignazio Moser accompagnata da un uomo e per tutto il tempo sarebbero stati mano nella mano.

La segnalazione di Marzano

Sabato 15 luglio, Deianira Marzano ha ricevuto una nuova segnalazione su Belen Rodriguez. Nel dettaglio, l'utente ha sostenuto di averla vista al compleanno di Ignazio Moser con un uomo.

Ma non è tutto, i due sarebbero stati tutto il tempo mano nella mano.

Poco dopo, l'esperta di gossip ha condiviso con i suoi follower un'altra segnalazione riguardante la showgirl: "Ti scrivevo che si erano mollati due settimane fa". Secondo quanto riportato dall'utente, Belen avrebbe trascorso un weekend in un resort di lusso con un imprenditore di Bergamo. "Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano, si è tolta la fede ed è partita" si legge nella segnalazione.

Infine l'utente ha anche sostenuto che Stefano De Martino fino allo scorso mercoledì avrebbe portato la fede nuziale al dito: "È tornato a Milano, si è preso il palo e se l'è tolta". Successivamente De Martino sarebbe partito per andare alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli e poi sarebbe partito con il figlio per Londra.

Ovviamente, bisogna prendere la notizia come un pettegolezzo di gossip visto che i due diretti interessati non hanno confermato o smentito nulla.

I rumor su De Martino-Rodriguez

Da qualche settimana a questa parte si vocifera di una rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nel caso dovesse trattarsi di un nuovo momento difficile, si tratterebbe della terza crisi fra i due coniugi.

Al momento i due diretti interessati hanno preferito non commentare i pettegolezzi sul loro conto, ma secondo i fan della coppia sul web ci sarebbero numerosi indizi su "un momento no". In primis, i coniugi avrebbero tolto la fede dal dito. Inoltre gli avvistamenti sulla showgirl non fanno altro che alimentare le voci di una nuova relazione.

Per quanto riguarda De Martino, alla presentazione dei palinsesti si è seduto vicino ad Alessia Marcuzzi, con la quale in passato si era vociferato di un flirt. Come se non bastasse la showgirl sudamericana ha tolto dal proprio account Instagram uno scatto mentre si trovava in barca col marito. Infine va detto che al compleanno di Luna Marì, Stefano De Martino non era presente al contrario della famiglia Rodriguez.