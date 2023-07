Edoardo Donnamaria su Instagram è stato protagonista di uno sfogo. Nel dettaglio, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha spiegato che non è bello raccontare cose non veritiere riguardanti una persona che si è amato. A tal proposito ha precisato di essere sempre stato in silenzio dopo la rottura con Antonella Fiordelisi, anche se ha ricevuto diffamazioni e pressioni psicologiche.

Il precedente

Sabato 15 luglio, Antonella Fiordelisi su Twitter ha precisato che fra lei e Edoardo non c'è alcun ritorno di fiamma. Sulla base di quanto dichiarato ha chiesto ai fan della coppia di non pubblicare più foto e video che la ritraggono con Donnamaria, perché la rottura ancora le fa male.

Successivamente l'influencer ha precisato che ieri sera avrebbe dovuto prendere parte a un evento dove c'era anche il suo ex ma non se l'è sentita.

La reazione di Donnamaria

In seguito alla versione di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria ha deciso di fornire la sua. In una breve diretta Instagram ha esordito: "Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi". Il conduttore radiofonico ha precisato di essere sempre stato in silenzio per rispetto della sua ex, ma ora è stanco di essere dipinto per la persona che non è visto che le persone non sanno nulla di quello che è accaduto tra lui e Antonella lontano dai riflettori.

Edoardo ha spiegato di avere schivato sempre gli attacchi fisici e verbali, ma ora è stanco. A tal proposito ha tirato in ballo la rottura tra Daniele e Oriana: "Invito chiunque a non continuare in questi atteggiamenti, perchè sto per trasformarmi in Dal Moro". Quest'ultimo dopo la fine della relazione con Oriana Marzoli, in alcune live di Twitch ha criticato duramente la sua ex.

Edoardo e Antonella: i motivi dell'addio

La coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip 7 è sempre stata protagonista di scontri accesi, ma sembrava che lontano dai riflettori fosse riuscita a superare alcune divergenze. A fine giugno, però, Fiordelisi ha comunicato la fine della storia addossando la colpa ad alcuni atteggiamenti del fidanzato.

Dal canto suo, Donnamaria ha sostenuto di viaggiare su un binario opposto a quello della sua ex: Antonella sarebbe "dipendente" dai social al punto da non distinguere la vita reale dal mondo virtuale.

Di recente, lo stesso Donnamaria aveva smentito le voci di un ritorno di fiamma con Antonella ma al tempo stesso aveva precisato di essere in ottimi rapporti con lei. Inoltre aveva spiegato di averla sentita per via di alcune disavventure capitate all'influencer.