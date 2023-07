La favola d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrerebbe essere al capolinea per la terza volta. Domenica 16 luglio, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una nuova segnalazione da parte di una ragazza che dice di essere una conoscente di Elio: pare che la showgirl sudamericana conosca l'imprenditore da circa tre anni (prima che intraprendesse una liaison con Antonino Spinalbese).

La nuova segnalazione di Marzano

Dopo essersi mostrata senza la fede nuziale e aver rimosso una foto da Instagram che la ritraeva con De Martino, Belen Rodriguez è stata avvistata mano nella mano con un uomo al compleanno di Ignazio Moser.

Stando alla segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, l'uomo si chiamerebbe Elio e sarebbe un imprenditore di Bergamo. Oggi, l'esperta di Gossip ha riportato una nuova segnalazione sulla presunta fiamma della showgirl sudamericana: "Sono una conoscenza di Elio. Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire".

Stando al rumor, l'imprenditore si sarebbe mostrato convinto che tra Belen e Antonino la storia terminasse in poco tempo. Inoltre pare che la stessa showgirl una sera aveva invitato a casa sua Elio, tuttavia la liaison era rimasta in sospeso.

Infine la ragazza della segnalazione, che dice di conoscere l'imprenditore, ha riferito che lui lavora con i motori, ha molto stile e classe.

Di solito è molto discreto, ma in questo periodo lo sarebbe ancora di più.

L'ipotesi del web

Nei giorni scorsi, Stefano De Martino ha pubblicato uno scatto su Instagram mentre si trova in una macchina d'epoca insieme a Belen. Secondo alcuni utenti del web, l'uomo in compagnia della showgirl non sarebbe il conduttore campano ma proprio la sua nuova fiamma.

Si tratta al momento solo di una supposizione del web: un'altra fetta di utenti, infatti, ritiene che non abbia alcun senso che Stefano pubblichi una foto della moglie in compagnia di un altro uomo. L'unica cosa che non è passata inosservata è che De Martino era il grande assente alla festa del cognato Ignazio Moser.

Stefano e Belen: di nuovo addio?

A oggi non è dato sapere se Stefano De Martino e Belen Rodriguez si siano lasciati nuovamente, poiché i diretti interessati non hanno confermato o smentito i gossip sul loro conto. Tuttavia, i due da settimane continuano a non indossare la fede nuziale: Belen ha rimosso anche uno scatto che la ritraeva con Stefano durante una gita in barca.

Stefano, invece, si è presentato alla presentazione dei palinsesti Rai senza l'anello. Inoltre De Martino non è stato presente neanche quando Luna Marì (figlia che la showgirl ha avuto da Antonino) ha compiuto due anni.