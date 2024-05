Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23. In un'intervista rilasciata a TvBlog la cantante ha rivelato come spenderà il montepremi di 157.000 mila euro e ha parlato dei progetti per il futuro. Sebbene la 18enne abbia detto di non sapere cosa le riserverà il futuro non ha nascosto che le piacerebbe prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Le parole della vincitrice

In occasione della sua prima intervista post-vittoria di Amici di Maria, Sarah Toscano si è detta felicissima perché una parte del pubblico ha imparato ad apprezzarla.

La cantante ha rivelato di essere arrivata nel talent di Maria De Filippi con una scarsa autostima e ha fatto una promessa: "Non mi monto la testa, rimango con i piedi per terra, ma un po’ più consapevole di me stessa".

Subito dopo la proclamazione del vincitore la 18enne ha chiamato i suoi genitori e la nonna, mentre ha avuto modo di abbracciare la sorella perché si trovava a Roma per lavoro. Parlando del montepremi di 157 mila euro Sarah ha detto che intende spenderlo in lezioni di canto, vocal coach e strumenti. In merito al futuro ha affermato: "Sanremo 2025? Sarebbe un grandissimo onore, mi farebbe piacere. Per adesso però non so cosa mi aspetta nel futuro". Inoltre ha espresso il desiderio di collaborare con Ultimo che ha designato come il suo cantante preferito.

Il percorso ad Amici 23

All'interno di Amici 23 il percorso di Sarah Toscano è stato caratterizzato da alti e bassi: la cantante infatti ha dovuto affrontare diverse sfide, è stata l'ultima allieva di Cuccarini a ottenere la maglia per il serale, così come è stata l'ultima cantante ad avere accesso alla finale. Dopo essere stata definita una "lolita" da Anna Pettinelli, Sarah non ha nascosto di esserci rimasta male ma oggi ha dato un'altra lettura a quella definizione: "Michele Bravi ha detto che riesco ad essere ammiccante e mai volgare.

Per me è importantissimo".

Infine se lei non avesse vinto il programma le sarebbe piaciuto vedere trionfare Petit.

Le parole di Lorella Cuccarini

Tramite i suoi profili social Lorella Cuccarini ha dedicato un post alla sua allieva complimentandosi con il suo percorso: "Sei stata l’emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua".

L'insegnante di canto è convinta che la vittoria di Amici 23 non sia un punto d'arrivo per Sarah ma l'inizio di un bellissimo viaggio: "Io ci sono stata e ci sarò sempre".

Infine Cuccarini crede che la 18enne abbia dato una speranza a tutti coloro che in futuro intendono presentarsi ai casting del talent show di Canale 5.