Sono passate poche settimane da quando Belen Rodriguez è tornata al centro del Gossip per la sua vita amorosa. La showgirl è infatti stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con Elio Lorenzoni, con il quale starebbe vivendo un segretissimo flirt. Lo scorso 24 luglio, inoltre, l'argentina è stata vista e fotografata all'aeroporto di Ibiza da sola e visibilmente irritata: i piccoli Santiago e Luna Marì sono rimasti a casa, o con i papà o con i nonni materni.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Belen Rodriguez si è sfogata su Ig con una canzone e poi è volata a Ibiza.

Anche se l'argentina non ha ancora condiviso nulla sul suo profilo social, ci hanno pensato i curiosi a spoilerare la località dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Lunedì 24 luglio, infatti, Deianira Marzano ha postato tra le sue Stories la segnalazione che una follower anonima le ha inviato per svelare la location dell'ultima fuga della showgirl.

"Belen è volata a Ibiza, l'ha fotografata un mio amico che non sa nulla degli ultimi gossip", si legge sul web da qualche ora. La persona che ha avvistato e paparazzato la conduttrice all'arrivo all'aeroporto dell'isola spagnola, ha anche raccontato: "Era sola e irritata e quando si è accorta che l'avevano riconosciuta, si è piegata sulla valigia come per prendere qualcosa".

Il silenzio di Belen su Elio

Nelle foto "rubate" che Deianira ha mostrato su Instagram alcune ore fa, si vede chiaramente che Belen è arrivata a Ibiza da sola. Dando un'occhiata alle Instagram Stories che Stefano e Antonino hanno postato il 24 luglio scorso, ci si rende conto che i piccoli Santiago e Luna Marì sono rimasti con loro mentre la madre è volata alle Baleari per un periodo di relax.

De Martino ha portato il figlio a Disneyland proprio nei giorni in cui siti e riviste non parlavano d'altro che del presunto nuovo amore della showgirl, mentre Spinalbese si è rifugiato con la sua bambina e con tutta la famiglia in Toscana per una vacanza.

I Rodriguez, invece, starebbero soggiornando in una località in campagna che la conduttrice frequenta da tanti anni: al momento, però, Belen non è né con i genitori né con i fratelli ma da sola a Ibiza.

Attesa per nuove paparazzate di Belen

I curiosi sospettano che Belen si sia recata sull'isola spagnola anche per allontanarsi un po' dal gossip che l'ha travolta nelle ultime settimane. I giornalisti, infatti, nei giorni scorsi hanno raccontato che la sudamericana si sarebbe trasferita in un lussuoso hotel di Milano per evitare i paparazzi (appostati sotto casa 24 ore su 24) ma anche per incontrare segretamente il nuovo partner.

Non è da escludere, inoltre, che la soubrette sia stata raggiunta da Elio proprio a Ibiza: è improbabile che Rodriguez sia in vacanza da sola e che neppure un amico le stia facendo compagnia in una località da sogno come le Baleari. I fotografi sono all'allerta e già nei prossimi giorni potrebbero essere pubblicati nuovi scatti di Belen e di quello che dovrebbe essere il suo attuale compagno, ovvero l'imprenditore bresciano Lorenzoni.

Da quando sono venute fuori le prime chiacchiere, nessuno dei personaggi coinvolti si è ancora esposto per commentarle: l'argentina, tutti i Rodriguez, Stefano e i parenti di quest'ultimo tacciono sul gossip ma confermano con piccoli gesti social che il matrimonio dei "DeMartinez" è finito. La sorella del conduttore Rai, ad esempio, ha smesso di seguire la mamma di Santiago su Instagram, mentre lui ha rimosso dal suo profilo tutte le foto che aveva scattato di recente con la moglie.