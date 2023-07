Cambio programmazione sulle reti Mediaset dal prossimo settembre, dove ci sarà spazio per un po' di novità legate in primis alla messa in onda di Terra Amara.

La soap opera turca dei record, in grado di appassionare una media di oltre due milioni e mezzo di fedelissimi a settimana, dal prossimo autunno subirà delle modifiche.

A farne le spese, ad esempio, sarà l'appuntamento della domenica pomeriggio, dove ci sarà spazio per le nuove puntate del pomeridiano di Amici 23 con Maria De Filippi.

Terra amara sospeso di domenica pomeriggio: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre prevede una sospensione di Terra amara nella fascia della domenica pomeriggio.

Dal 17 settembre, infatti, il pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche e dopo l'appuntamento con L'Arca di Noè, la seguitissima rubrica del Tg 5 dedicata agli animali, ci sarà spazio per il ritorno di Amici 23.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è confermato nella fascia del daytime domenicale, dove lo scorso anno ha ottenuto grandissimo successo dal punto di vista auditel, registrando una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori e picchi del 26% di share.

Amici 23 prende il posto di Terra amara di domenica pomeriggio

Di conseguenza, Amici 23 si ritroverà a dover sfidare la nuova edizione di Domenica In nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 16:30 circa.

Il ritorno del talent show porterà così alla sospensione dell'appuntamento domenicale con Terra amara nella fascia del pomeriggio.

Il 10 settembre sarà l'ultima domenica in cui andrà in onda la puntata speciale della domenica pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30 circa.

Tuttavia sempre dal 10 settembre, ci sarà spazio per un'altra importante novità legata alla programmazione di Terra amara.

La Promessa e My home my destiny in bilico nella programmazione di settembre

Mediaset, infatti, ha scelto di testare la soap opera anche nella fascia di prime time: le nuove puntate andranno in onda di domenica sera, dalle 21:30 alle 23:40 circa e saranno in onda per tutto il mese di settembre.

E poi ancora, il cambio programmazione di settembre riguarderà anche gli appuntamenti con La Promessa e My Home my destiny, le due nuove soap estive che questa estate stanno registrando ottimi ascolti in daytime.

Solo una delle due proseguirà nel palinsesto autunnale Mediaset, dato che al momento, su Canale 5, è libera solo la fascia oraria che va dalle 16:45 alle 17:30 circa.

La scelta dei vertici Mediaset potrebbe essere dettata dai riscontri auditel delle due soap e, al momento, la più apprezzata dal pubblico sembra essere La Promessa.