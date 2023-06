Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal prossimo settembre 2023, quando si arriverà alla chiusura della soap Un altro domani, in onda attualmente nella fascia del tardo pomeriggio.

Tra i ritorni attesi dal pubblico spicca anche quello di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, al posto de La Promessa.

Un altro domani chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il prossimo settembre, prevede la chiusura di Un altro domani nella fascia del daytime pomeridiano.

La soap spagnola che in questi mesi di messa in onda ha ottenuto un ascolto netto di circa un milione di spettatori saluterà per sempre il suo pubblico con le ultime puntate della prima e unica stagione.

In questi mesi estivi, infatti, in casa Mediaset si darà un'accelerata alla messa in onda delle nuove puntate di Un altro domani in daytime, così da arrivare al più presto alla chiusura definitiva, complici anche gli ascolti poco entusiasmanti registrati in questi mesi.

Entro il prossimo settembre, quindi, gli appassionati della soap spagnola scopriranno come si evolveranno le vicende di Carmen e tutti gli altri protagonisti della serie.

A rischio La Promessa: cambio programmazione Mediaset settembre

Con il mese di settembre, poi, ci sarà spazio anche per il ritorno in daytime di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda nel consueto slot orario che va dalle 14:45 alle 16 circa.

Con il ritorno del programma, le cui registrazioni inizieranno a fine agosto, si metterà in bilico la messa in onda de La Promessa, la soap spagnola che in queste settimane ha debuttato nella fascia del primo pomeriggio.

Gli ascolti de La Promessa continuano a essere molto positivi ma, nonostante questo, Mediaset non avrà alcuna intenzione di rinunciare all'appuntamento con Uomini e donne, in grado di totalizzare anche punte del 27% di share in daytime.

Quale sarà il destino de La Promessa nella programmazione di settembre?

Di conseguenza, con il ritorno di Uomini e donne in daytime, risulterà in bilico la messa in onda de La Promessa, dato che i vertici Mediaset dovranno decidere se farla proseguire nello slot orario delle 16:50, oppure stopparla e proporla nuovamente al termine di Terra amara.

Tra le novità del palinsesto di settembre, inoltre, spicca anche il ritorno di Striscia la notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci.

Nonostante gli ascolti in calo dell'ultima edizione, Mediaset continuerà a puntare su Striscia la notizia per l'access prime time della rete, rinnovando così la sfida con Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Amadeus.