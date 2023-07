Ufficializzata la rottura con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli è finita al centro di una polemica social.

Nel dettaglio, un utente ha sostenuto di averla avvistata a Milano mentre saliva a bordo della macchina di un ragazzo che non era Daniele Dal Moro. Stufa dei pettegolezzi di Gossip sul suo conto, l'influencer venezuelana ha precisato che è salita su tre macchine diverse perché stava registrando delle stories per lavoro.

La segnalazione

Da quando Oriana Marzoli ha annunciato la rottura con Daniele Dal Moro, su Twitter si fa un gran chiacchierare dei due.

Tra le varie segnalazioni riguardanti i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, si segnala quella di un utente che giura di avere visto l'influencer venezuelana in compagnia di un altro ragazzo: "L'hanno vista con un altro ragazzo su una Porsche a Milano".

Dal momento che il pettegolezzo di gossip si stava diffondendo a macchia d'olio, la diretta interessata ha deciso di intervenire per smentire: "Non in uno, siamo saliti in tre. Registravo stories per lavoro e tra un bikini e l'altro sono salita su una Porsche diversa".

La reazione di alcuni utenti dal web

La segnalazione sull'ex gieffina non è passata inosservata. Da un lato c'è chi è sicuro che Oriana abbia già voltato pagina, mentre dall'altro c'è chi è convinto che si tratti di un rumor fatto circolare da un hater.

Su Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore della 31enne: "Oriana ha gli occhi spenti anche se si mostra sorridente nelle stories. Come può avere già voltato pagina?". Un altro utente si è detto convinto che lei e Daniele alla fine torneranno insieme.

I motivi della rottura degli 'Oriele'

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non stanno più insieme, lunedì 10 luglio è stata l'influencer stessa ad ufficializzare la rottura in una diretta Instagram.

A tal proposito ha spiegato di non volere intraprendere una "guerra" contro nessuno: non sarà lei a dire ai fan di seguirla o seguire il suo ex precisando che i sentimenti verso Daniele erano reali e che ha fatto di tutto per fare funzionare le cose.

Per quanto riguarda i motivi della rottura, Oriana non ha proferito alcuna parola ma si mormora che tutto sia legato ad un litigio avvenuto in Sardegna.

Sembrerebbe che la 31enne abbia infatti fatto una scenata di gelosia solo per avere visto il fidanzato parlare con qualcuno al tavolo di Soleil Sorge. Convinta che il fidanzato stesse flirtando con un'altra donna sotto i suoi occhi, Oriana ha così dato vita ad una sfuriata che ha innescato la crisi fatale tra i due ormai ex fidanzati.