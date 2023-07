My home my destiny è la nuova soap opera turca in onda su Canale 5 dal 10 luglio 2023, il cui nome originale è Dogdugun Ev Kaderindir. Nel cast c'è un'attrice molto amata dal pubblico Mediaset, Demet Ozdemir, che interpreta la protagonista Zeynep Goksu.

La nuova soap opera in onda su Mediaset sta catalizzando l'interesse del pubblico con ascolti molto alti, ma di cosa parla e come finirà?

Visti gli ascolti decisamente al di sopra delle aspettative (con una media di share del 18%) non si esclude che la soap possa continuare anche dopo l'estate.

Da quante puntate è composta My home my destiny

La soap opera turca con protagonista Zeynep si compone di 43 episodi. In Turchia ha terminato la messa in onda nel 2021. I diversi cambi nel cast hanno fatto sì che autori decidessero in corso d'opera le modifiche da apportare alle trame, rendendo la storia principale ancora più interessante.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che la soap continui anche dopo l'estate, fino a dicembre 2023.

La trama completa della soap con protagonista Zeynep

Questa serie dai toni drammatici narra la storia di Zeynep Goksu, che sin da piccola ha affrontato situazioni molto forti. Prima ha fatto i conti con un padre alcolista, poi con una madre troppo fragile e le sofferenze del fratello.

I genitori decidono di affidarla a una governante, sperando per lei in una vita migliore. Zeynep cresce e diventa una ragazza piena di vita. Arriva il giorno delle nozze e sembra che tutto vada bene, fino a un inaspettato colpo di scena.

Torna la madre naturale di Zeynep con l'intento di riportarla a casa. Si susseguiranno altri eventi che segneranno per sempre la vita della protagonista, che sarà disperata davanti a un tragico evento: la morte di Mehdi.

Il finale di My home my destiny (Video)

Dopo il matrimonio combinato tra Zeynep e Mehdi, le cose non andranno come previsto. La coppia inizierà ad avere dei problemi che sembreranno non trovare soluzione.

Zeynep capirà che Mehdi non è l'uomo che credeva e così, dopo varie vicissitudini, arriverà il divorzio. Nel frattempo Nermin e Zeynep cadranno nella trappola di Meltem e Tarik, che stringeranno un'alleanza contro di loro.

Cemile scoprirà di essere in dolce attesa. Zeynep vivrà momenti molto difficili dopo il ritorno della sua vera madre e nella seconda stagione conoscerà un uomo che la farà innamorare.

L'uomo che farà tornare il sorriso a Zeynep è Baris. La loro storia non sarà facile ma avrà un lieto fine, tanto che i due convoleranno a nozze. In questo giorno così speciale Zeynep terrà un discorso per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini, in particolare la mamma Sakine. Nel finale di stagione Zeynep si ricongiungerà anche con il fratello.