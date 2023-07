La nuova soap opera turca My home my destiny va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:45 e su Mediaset Infinity sia on demand che in replica.

Il pubblico Mediaset sembra apprezzare questo nuovo gioiellino, premiandolo con buoni ascolti. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate, Mehdi muore in circostanze alquanto strane.

Anticipazioni My home my destiny: l'addio di Mehdi

Uno dei personaggi maschili con un ruolo principale, almeno all'inizio, nella soap opera turca dell'estate è Mehdi. Con il progredire delle puntate, il suo ruolo perderà progressivamente importanza, per lasciare spazio ad altre entrate che determineranno il flusso del racconto.

L'attore che interpreta Mehdi, Ibrahim Celikkol, sembra non aver gradito il fatto che il suo personaggio non fosse più così importante nelle puntate della soap opera, tanto da decidere di abbandonare il cast. A conferma di ciò, l'entrata in scena di Baris, che si lega a Zeynep in una travolgente storia d'amore.

Mehdi muore nei nuovi episodi

Gli autori della soap opera turca, ora in onda su Canale 5, hanno dovuto architettare una strategia credibile che giustificasse l'uscita di scena di Ibraim Celikkol, e hanno optato per un finale tragico, come spesso accade in questo filone di telenovelas.

Nelle nuove puntate di My home my destiny si farà sempre più complicata la situazione tra Zeynep e Baris, visto che Mehdi non riesce a tollerare il loro amore.

Ma non sarà questo il motivo che porterà alla sua morte.

Nei prossimi episodi ci sarà, infatti, una sparatoria che coinvolgerà, loro malgrado, Baris e Zeynep. La colpa ricadrà proprio su Mehdi, sebbene sia completamente estraneo alla vicenda. Prima che possa testimoniare la sua innocenza, ecco che verrà aggredito perdendo la vita.

Sarà solo successivamente che Zeynep verrà a conoscenza della reale dinamica dei fatti, scoprendo che Mehdi non è colui che ha aperto il fuoco. Quale sarà la sua reazione?

Dove rivedere le puntate

La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:45 circa. Gli episodi con protagonista la bella ma sfortunata Zeynep possono essere visti anche in streaming e on demand accedendo al portale Mediaset Infinity in modalità gratuita.

Sempre su Mediaset Infinity sono disponibili le repliche di tutti gli episodi andati in onda in Italia, che vengono caricati poco dopo la messa in onda sulla rete ammiraglia. Ancora non si sa il futuro della soap opera, ma non si esclude che, se gli ascolti continuassero ad essere così buoni, possa proseguire anche dopo la pausa estiva, magari in un'altra fascia oraria nel pomeriggio di Canale 5.