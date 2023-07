L'appuntamento con la serie tv di Canale 5 La ragazza e l'ufficiale giunge al termine il 21 luglio con la messa in onda della puntata finale di sempre.

Le anticipazioni rivelano che ci saranno dei colpi di scena, in primis per la storia d'amore che vedrà protagonisti Sura e Kurt.

I due, infatti, si ritroveranno a fare i conti con un colpo di scena che segnerà per sempre la fine della loro storia d'amore con tanto di addio definitivo.

Sura e Kurt si dicono addio: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale 21 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata finale della fiction di Canale 5 prevista il 21 luglio, rivelano che la relazione tra Sura e Kurt arriverà ad un punto di svolta.

Quella che sembrava essere una storia d'amore felice, destinata a durare a lungo, finirà prima del previsto dopo che la donna si renderà conto di non provare dei sentimenti forti nei confronti dell'uomo che ha al suo fianco.

Sarà Sura a prendere in mano le redini della situazione, confessando apertamente a Kurt di non essere innamorata di lui: il suo cuore, infatti, batte forte per un altro uomo.

Trattasi di Seyit, colui che ha stregato il cuore di Sura e la porterà a mettere in discussione la sua relazione con Kurt.

Seyit si sposa: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale finale 21 luglio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel finale della fiction di Canale 5 di venerdì 21 luglio, Sura deciderà di confessare la verità a Seyit e si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia.

L'uomo si sposerà con Murvet: a nulla serviranno i tentativi di Sura di bloccare le nozze e provare così a fermare l'uomo prima del fatidico sì.

A quel punto, quindi, Sura sarà costretta ad arrendersi: la donna deciderà di lasciare definitivamente Istanbul e, prima di andare via per sempre, augurerà a Seyit e a sua moglie, di essere felici e di poter costruire una famiglia come hanno sempre desiderato.

Si chiude così l'appuntamento con La ragazza e l'ufficiale, la serie turca che in queste settimane di programmazione estiva ha registrato ascolti discreti su Canale 5.

Ascolti senza eccessi per la fiction La ragazza e l'ufficiale nel prime time estivo di Canale 5

La media di spettatori, infatti, risulta essere di circa 1,5 milioni a settimana, pari a uno share che oscilla tra il 13 e il 14%.

Numeri discretamente positivi per la rete ammiraglia Mediaset in questo periodo estivo anche se, nelle varie settimane di programmazione, la fiction con Demet Ozdemir non ha vinto la gara ascolti del prime time contro le repliche di Tali e Quali Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, fisso su una media del 16% con più di 2 milioni di spettatori.