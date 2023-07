Come finisce lo sceneggiato Un altro domani su Canale 5? Quali sono i colpi di scena che terranno banco nel corso delle ultime puntate?

Le anticipazioni sul finale rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Carmen, la quale si ritroverà a scoprire tutta la verità sull'uccisione di sua madre. A quel punto, la donna porterà avanti la sua spietata vendetta nei confronti dell'assassina della donna, commettendo però un errore fatale: ucciderà infatti Victor, che era accorso per difendere Patricia. Julia, invece, si ritroverà sola.

Carmen uccide Victor: come finisce Un altro domani su Canale 5

Le anticipazioni delle ultime puntate di Un altro domani, ad agosto su Canale 5, rivelano che Carmen scoprirà la verità sulla morte di Ines. In particolare si renderà conto che è stata Patricia a spezzare per sempre la vita di sua mamma e, a quel punto, si metterà all'opera per vendicarsi.

Carmen si presenterà a casa della donna con lo scopo ben preciso di eliminarla ma, durante lo scontro tra le due, si intrometterà Victor. L'uomo proverà a fare da scudo a Patricia e, in questo modo cercherà di salvarla dalla furia della sua nemica, ma tale gesto gli costerà caro.

Carmen infatti premerà lo stesso il grilletto della sua arma da fuoco: le anticipazioni sul finale della soap rivelano che ad avere la peggio sarà Victor.

Julia viene lasciata prima del sì: come finisce Un altro domani su Canale 5

Per lui non ci sarà nulla da fare: l'uomo morirà sul colpo e, a quel punto, Carmen si darà alla fuga per evitare di dover finire dietro le sbarre.

Spazio anche alle vicende di Julia: le anticipazioni su Un altro domani rivelano che nel corso delle ultime puntate si assisterà ai preparativi delle sue nozze con Leo.

Tutto sembrerà pronto per questo fatidico sì, ma qualcosa andrà storto.

Nel giorno del matrimonio, Leo spiazzerà tutti sull'altare, confessando a Julia che non può compiere questo passo così importante, perché non è lei la donna che sente di amare. Un duro colpo per Julia, fortemente amareggiata e delusa, la quale però riuscirà a trovare il coraggio per riprendere in mano le redini della sua vita e lo farà grazie agli insegnamenti custoditi nei diari di nonna Carmen.

Calerà così il sipario su Un altro domani, la soap spagnola che in queste settimane ha raddoppiato la sua messa in onda su Canale 5.

Mediaset accelera il gran finale di sempre della soap Un altro domani in daytime

Per accelerare la conclusione dello sceneggiato, intanto in casa Mediaset si è scelto di trasmetterla sette giorni su sette e, nel daytime feriale, vanno in onda ben due appuntamenti al giorno.

In questo modo, quindi, Canale 5 si è assicurata due ore quotidiane a una media di oltre 900 mila spettatori e più del 12% di share, tenendo "testa" agli ascolti di Estate in diretta, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che su Rai 1 si è assestato su una media del 18%.