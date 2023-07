Ritorno di fiamma tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli? Al momento i diretti interessati non hanno confermato o smentito il rumor. Tuttavia, domenica 16 luglio l'esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7: i due si troverebbero in piscina insieme a Verona (città natale dell'imprenditore).

La segnalazione

Domenica 16 luglio, è accaduto qualcosa che ha riacceso le speranze dei fan degli "Oriele" (nome utilizzato dai sostenitori per la coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli).

Scendendo nel dettaglio, tra le stories di Instagram Deianira Marzano ha messo in evidenza la storia di Oriana e quella di Daniele: entrambi si troverebbero nello stesso luogo a Verona. Tra gli indizi che sono saltati all'occhio, sembrerebbe che il paesaggio immortalato sia lo stesso.

Ovviamente, è bene prendere la notizia con le pinze poiché i due ex gieffini non hanno parlato di un ritorno di fiamma. Nel caso la coppia avesse deciso di darsi una seconda chance non sarebbe la prima volta: Oriana e Daniele si erano già rivisti dopo la discussione avuta in Sardegna, ma poi si erano allontanati di nuovo.

La versione di Daniele

La coppia è scoppiata durante un evento di lavoro in Sardegna di Oriana.

Stando alla versione di Daniele Dal Moro, ci sarebbe stata una forte discussione per via della gelosia dell'influencer venezuelana: Oriana vedendolo al tavolo di Soleil Sorge e Chadia Rodriguez sarebbe andata su tutte le furie. Inoltre il 33enne ha sostenuto che Micol Incorvaia anziché stemperare gli animi non avrebbe fatto altro che alimentare i dubbi e le incertezze dell'amica.

In live su Twitch, Dal Moro non ha nascosto la delusione per ciò che è accaduto.

La versione di Oriana

Oriana Marzoli si è detta stanca di essere dipinta per la persona che non è. Successivamente ha riferito di essere stata lasciata da Daniele Dal Moro: pare che lui l'abbia accompagnata alla stazione di Verona. Inoltre non ha rinnegato il tempo trascorso al fianco del fidanzato, spiegando di avere avuto un sentimento reale.

A chi ha insinuato che avesse già voltato pagina con un altro uomo, la diretta interessata ha precisato di essere salita su un Porsche perché stava registrando dei video per lavoro.

Infine ha chiesto a tutti i follower della coppia di non schierarsi da una o dall'altra parte, poiché non vuole iniziare una "guerra" con nessuno.