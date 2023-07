Francesco Chiofalo è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nel rispondere alle domande dei follower si è detto convinto che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 a breve torneranno insieme e annunceranno il ritorno di fiamma con una copertina ben pagata e un servizio in esclusiva. In merito al fidanzamento, Chiofalo crede che in una situazione diversa non si sarebbero mai frequentati.

Il commento di Chiofalo sui 'Donnalisi'

Su Instagram, Francesco Chiofalo ha attivato il box domande e ha risposto ad alcuni quesiti dei follower.

A chi gli ha chiesto cosa pensasse della rottura tra Antonella Fiordelisi e Donnamaria, il personal trainer romano ha ammesso di non essersi fatto un'opinione ben precisa.

Tuttavia, ha sostenuto che secondo lui la coppia ha avuto degli atteggiamenti poco naturali, dettati dalla grande esposizione mediatica. Inoltre ha riferito che lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip 7, Edoardo non avrebbe mai intrapreso una relazione con Antonella poiché molto diversa da lui.

Donnamaria, infatti, ritiene che Fiordelisi abbia un rapporto tossico con i social, pensiero condiviso anche da Chiofalo.

Prima di concludere il suo discorso, l'ex di Antonella si è detto sicuro che i "Donnalisi" ricuciranno il rapporto: "Sono convinto che a breve si rimetteranno insieme… magari con una bella copertina ben pagata e un grosso servizio in esclusiva su qualche settimanale".

Antonella Fiordelisi ha rimosso il tatuaggio dedicato a Chiofalo

Nel frattempo, Antonella ha rimosso un tatuaggio che aveva dedicato a Francesco Chiofalo.

Tramite una storia su Instagram ha spiegato di avere iniziato le sedute per la rimozione, ma ne serviranno almeno otto. A tal proposito ha lanciato un appello a tutti i fan: prima di incidere qualcosa sulla pelle che resterà per sempre, bisogna pensarci bene.

In passato, anche Chiofalo aveva eliminato il tatuaggio di coppia.

Il personal trainer aveva riferito di volerlo togliere perché Antonella non fa parte dei suoi "ricordi positivi".

Francesco e Antonella hanno avuto una relazione con tanto di convivenza. Successivamente Fiordelisi aveva saputo che Chiofalo si scriveva con una ragazza, decidendo di interrompere la storia. A detta di lui, non c'è mai stato un tradimento vero e proprio ma la relazione era giunta al capolinea per via dell'invadenza del papà di Antonella. Il padre, secondo Chiofalo, avrebbe voluto che sua figlia frequentasse persone più in vista nel mondo del gossip.