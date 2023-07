Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 luglio rivelano che Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) vivranno sentimenti molto contrastanti in merito alla loro relazione. Questa nuova situazione influenzerà negativamente sulle vite lavorative di entrambi. In particolare la dottoressa Graziani, già in difficoltà con il nuovo primario, faticherà ancora di più a concentrarsi.

Nel frattempo le cose non andranno meglio tra Eugenio e Viola. I due capiranno di essere arrivati al capolinea del loro matrimonio.

Infine il piccolo Jimmy farà una richiesta alquanto insolita a Renato, che lo metterà in difficoltà.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 luglio: Nunzio e Rossella in forte difficoltà

Nunzio e Rossella cederanno alla passione e si baceranno. I due daranno inizio a una relazione clandestina, che avrà pessime conseguenze sulle rispettive vite professionali.

Le anticipazioni rivelano che lo chef Cammarota finirà per sfogare tutta la frustrazione e il nervosismo sull'inconsapevole Samuel (Samuele Piccirrilo). Seppur con modalità molto differenti, le cose non andranno bene neanche a Ross. Già in difficoltà a farsi accettare da Luca De Santis, (Luigi Di Fiore) dovrà anche lavorare al fianco di Riccardo (Mauro Racanati) nascondendogli il suo segreto.

A quanto pare questa situazione, particolarmente stressante, finirà per influire negativamente sulla dottoressa Graziani, che commetterà alcuni errori che finiranno per peggiorare la sua posizione con il nuovo primario.

Viola mette Eugenio in imbarazzo

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) inviteranno a pranzo Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) per parlare delle vacanze estive ormai alle porte.

Quest'ultima però si mostrerà piuttosto seccata dall'argomento, e metterà in difficoltà il marito con un atteggiamento passivo e annoiato.

Questo piccolo incidente conferma i rumor di questi giorni in merito a una profonda crisi tra Nicotera e la moglie. A quanto pare però presto il magistrato abbandonerà il suo solito atteggiamento pacato per affrontare la moglie e metterla di fronte alle sue responsabilità.

Un posto al sole, puntate dal 10 al 14 luglio: Jimmy mette in difficoltà nonno Renato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri che vedrà protagonisti Renato Poggi (Marzio Honorato) e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). A quanto pare quest'ultimo farà una richiesta molto particolare al nonnom che finirà per metterlo in seria difficoltà.