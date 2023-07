In My home my destiny la gravidanza di Benal catalizzerà l'attenzione di Zeynep, soprattutto quando scoprirà che ha intenzione di abortire. La accompagnerà in ospedale e sosterrà la sua scelta, ma mentre Benal si troverà in sala operatoria qualcosa cambierà. Per Zeynep la donna sta perdendo un'occasione che forse potrebbe non capitarle più, così proverà a convincerla a cambiare idea.

Zeynep incoraggia Benal a portare avanti la gravidanza

Nelle prossime puntate Benal scoprirà di aspettare un bambino da Mehdi. Non lo dirà a nessuno, a eccezione delle sue amiche più fidate, ma qualcun'altra lo scoprirà da sola.

Dopo averla vista piangere, Zeynep andrà a casa sua e scoprirà che Benal è incinta.

Ovviamente non saprà che il figlio è di Mehdi, Benal dirà solamente che con il padre del bambino non ha più rapporti e che soprattutto non ha intenzione di rovinare la vita a nessuno. Zeynep la incoraggerà a crescere il bambino da sola se veramente lo vuole, ma per Benal sarà difficile visto che desidererebbe tornare con Mehdi.

Benal decisa ad abortire, Zeynep l'accompagna in ospedale

Benal dirà a Zeynep che la deve lasciare perché ha un impegno, ma non sarà un semplice appuntamento: la donna ha intenzione di abortire. Zeynep si sentirà mortificata per tutte le cose che le ha detto e per averla spronata a diventare madre: Benal dentro di sé aveva già deciso di non tenere questo bambino.

Vorrebbe accompagnarla in ospedale, visto che Benal si recherà all'appuntamento da sola. All'inizio sarà un po' riluttante, ma alla fine accetterà la compagnia.

Zeynep e Benal arriveranno in ospedale, e per quest'ultima sarà una situazione surreale, visto che sta per abortire con al fianco la moglie del suo ex fidanzato, nonché padre del bambino che porta in grembo.

Zeynep prova a convincere Benal a non abortire

Le due donne saliranno nel reparto e la ginecologa accoglierà Benal nel suo studio. Le farà un'ecografia e le chiederà se è veramente sicura di abortire. Benal non dirà una parola, allora la dottoressa la farà preparare per portarla in sala operatoria.

Zeynep lascerà Benal e molto pensierosa si aggirerà per la sala d'attesa dell'ospedale.

È rimasta colpita dopo aver sentito il battito del cuore del bambino e si intenerirà quando vedrà tante mamme con il proprio neonato in braccio. Così, mentre Benal si dirigerà verso la sala operatoria, Zeynep proverà a fare un ultimo tentativo.

In sala operatoria saranno pronti a farle l'anestesia, ma arriverà Zeynep a interrompere tutto. Chiederà a Benal di ripensarci e di tenere il bambino. La donna sarà un po' titubante, ma rifletterà sulle parole che le dirà Zeynep, che cosa deciderà di fare?