I più accaniti sostenitori della coppia del GF Vip 7 ribattezzata "Donnalisi", non si vogliono rassegnare all'idea che la relazione è finita. Stanca di essere pressata su un riavvicinamento che né lei né Edoardo vogliono, Antonella ha usato i social network per spiegare di aver già fatto di tutto per provare a recuperare il rapporto ma che ogni suoi tentativo sarebbe stato respinto. Donnamaria ha risposto a queste affermazioni apprezzando il tweet di una persona che non crede alla versione di Fiordelisi.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Sono passate settimane da quando Antonella ed Edoardo hanno annunciato la loro rottura, eppure sono ancora in tanti a credere e a chiedere un ritorno di fiamma.

Dopo aver letto diversi commenti su come si dovrebbe comportare per riavvicinarsi all'ex, la concorrente del GF Vip ha perso le staffe e si è rivolta a tutti quei fan che continuano a stressarla su questo argomento.

"Io ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e la cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come devo farvelo capire? Per favore", ha scritto Fiordelisi sotto al suo ultimo post Instagram.

Stando a queste parole, dunque, Donnamaria avrebbe detto no ad un "viaggio riparatore" proposto dall'influencer dopo l'addio, quindi non molto tempo fa.

La versione del protagonista del GF Vip

"Non ditemi di cercarlo o di fare le vacanze con lui. Io ho già fatto di tutto per questo ragazzo", ha aggiunto Antonella sotto al commento di un'altra fan che la rivorrebbe in coppia con Edoardo.

A quest'ultimo, inoltre, queste parole sono arrivate quasi immediatamente, tant'è che sembra aver risposto su Twitter mettendo "mi piace" al messaggio di una persona che ha ironizzato sul racconto di Fiordelisi.

"Sarà andata più o meno così: lui le ha chiesto come pensava di andare in vacanza se prima di non risolvevano i loro problemi e lei ha dedotto che non la ama più solo perché ha detto no alla vacanza", è questo il tweet che Donnamaria ha apprezzato il pomeriggio del 19 luglio.

Il concorrente del GF Vip 7, dunque, ha smentito la versione che l'ex fidanzata ha fornito su Instagram per giustificare il loro mancato ritorno di fiamma: la proposta di fare un viaggio ci sarebbe stata, ma secondo il giovane al momento sbagliato.

Le frecciatine all'influencer dopo il GF Vip

Le frecciatine che Edoardo le sta lanciando a distanza da quando si sono lasciati, non sono le uniche alle quali deve far fronte Antonella in questo periodo.

Nei giorni scorsi, infatti, la protagonista del GF Vip 7 è stata punzecchiata dall'ex Gianluca con una lettera che è stata pubblicata dal settimanale Di Più. L'imprenditore si è schierato dalla parte di Donnamaria e contro l'influencer con la quale ha fatto coppia per circa un anno, finché lei non è entrata nella casa più spiata d'Italia e si è innamorata di un altro uomo.

La sera del 18 luglio, inoltre, Fabrizio Corona si è esposto sui social network sostenendo che Fiordelisi avrebbe già un un nuovo fidanzato e che lui ne conoscerebbe l'identità. Neppure il tempo di rendere pubblico questo Gossip, che la salernitana l'ha smentito dicendo di essere single e di non avere alcuna intenzione di rifidanzarsi a breve.