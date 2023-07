Tornano le anticipazioni settimanali della soap Tv La Promessa e relative alle puntate in onda dal 24 al 28 luglio 2023. In particolare, il pubblico vedrà come la storia tra la signorina Leonor e Mauro sia destinata a concludersi. Sarà Mauro a piantare in asso Leonor, consapevole che il loro amore sia impossibile. Intanto, alla Tenuta giungerà Eugenia, sorella di Cruz e madre del giovane Curro.

La Promessa, trame 24-28 luglio: Mauro non intende fuggire con Leonor

Continua il successo de La Promessa, la nuova soap Tv di Canale 5, ambientata nella Spagna di inizio '900.

Nella nuova settimana di programmazione, non mancheranno i colpi di scena. Le vicende saranno incentrate ancora sull'amore impossibile tra Manuel e la domestica Jana, ma non solo. Ci sarà un'altra storia d'amore che subirà un duro contraccolpo. Quella tra la signorina Leonor e il domestico Mauro. Come noto, Leonor sta facendo di tutto pur di convincere Mauro a fuggire insieme a lei per potersi sposare. Mauro dal canto suo, cercherà di far capire alla sua amata che la loro storia non potrà avere futuro.

Mauro lascia Leonor nelle nuove puntate de La Promessa

Nel corso delle puntate in onda sino al 28 luglio prossimo, Catalina arriverà a minacciare Petra, per impedirle di rivelare a Cruz che Lope lavora in cucina.

Intanto Leonor continuerà imperterrita a voler fuggire con Mauro e quest'ultimo, nel tentativo di dissuaderla, la tratterà male. A La Promessa, tutta la servitù sarà in subbuglio, per l'imminente arrivo della signora Eugenia, sorella di Cruz e madre del giovane Curro. Mauro alla fine, deciderà di lasciare Leonor e per la ragazza sarà un duro colpo.

Il domestico si confiderà poi con l'ex fidanzata Teresa. Quest'ultima intanto, riceverà delle attenzioni particolari dal barone Juan. Sembrerà che il padre di Cruz abbia messo gli occhi su di lei e questo fatto non sfuggirà a Pia.

Eugenia arriva a la Promessa e riabbraccia Curro e la sorella Cruz

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 24 al 28 luglio, i telespettatori faranno la conoscenza di Eugenia, la madre di Curro.

Si capirà sin da subito che la donna non sta affatto bene. Sarà la sorella Cruz ad occuparsi amorevolmente di lei. Ci sarà però qualcosa di strano nel loro rapporto, visto che Eugenia reagirà molto male quando vedrà la sorella baciare Alonso. Jana intanto, sarà felice dell'arrivo di Eugenia, visto che in questo modo, avrà modo di sapere qualcosa in più sul suo passato e su quello di Curro. I colpi di scena non sono ancora finiti. Catalina infatti, avrà un'idea e la condividerà con Simona e Lope. La sorella di Tomas chiederà loro di realizzare delle confetture di mirtilli e pepe rosa per poi rivenderle, mentre Manuel chiederà a Jimena di sposarlo. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire le puntate de La Promessa in onda da lunedì 24 a venerdì 28 luglio. L'appuntamento é come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45.