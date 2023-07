Sono passati alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 7 ma, nonostante ciò, si parla ancora del cambio di rotta che il programma ha subito a poche settimane dalla sua conclusione. Da una puntata all'altra, infatti, c'è stato un inasprimento delle regole voluto dai dirigenti Mediaset, e qualche concorrente ne ha subito le conseguenze più serie: Edoardo Donnamaria, ad esempio, è stato squalificato ad un passo dalla finale.

In una recente intervista, Edoardo si è soffermato su questo episodio, ricordando che la squalifica gli è stata comminata per le "parolacce" usate durante il programma.

Inoltre ha rivelato che non ripeterebbe l'esperienza da concorrente nella casa di Cinecittà.

Aggiornamenti su Edoardo Donnamaria

In un'intervista che ha rilasciato a TvBlog il 21 luglio, Edoardo Donnamaria ha parlato anche della sua espulsione dal GF Vip quando mancavano poche settimane alla finale.

A chi ha sempre pensato che fosse stato allontanato dalla casa per atteggiamenti aggressivi nei confronti di Antonella, Edoardo ha replicato: "Io non ho nulla a che fare con il trash. Il mio problema è che amo le parolacce".

"Ne dico troppe ed è una cosa che mi è stata tramandata da mio nonno", ha aggiunto lo speaker radiofonico in merito alla sua squalifica dal GF Vip.

"Sono stato cacciato per le troppe parolacce e perché sono stato volgare, ma non mi vergogno di questo", ha concluso Donnamaria nella chiacchierata che ha fatto con i giornalisti in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, dal titolo Piccolo sole.

La fine della storia d'amore con Antonella

Quando gli è stato chiesto se rifarebbe l'esperienza da concorrente del GF Vip, Donnamaria ha risposto: "Sono contento di averla fatta, ma non la rifarei".

"In passato non l'ho mai guardato, anzi, quando c'era in casa Paolo Ciavarro lo prendevo in giro perché piangeva e solo ora ho capito che quelle emozioni erano reali", ha aggiunto il romano.

Dopo aver lasciato aperta la porta ad un altro reality al quale poter partecipare (non cose di coppia, ma programmi avventurosi come Pechino Express o l'Isola dei famosi), Edoardo è tornato su uno degli argomenti di Gossip più gettonati di questo periodo: la rottura con Antonella Fiordelisi.

Al giornalista di Soundblog che gli ha domandato se ci sono margini per un ritorno di fiamma, Donnamaria ha replicato che i fan dovrebbero rassegnarsi all'idea che la storia non ha funzionato e che è meglio che ognuno proceda per la propria strada.

Nessuna pace tra Edoardo e Antonella

Edoardo ha criticato Antonella per l'uso eccessivo che fa dei social: "Sono tutta la sua vita, li utilizza per ogni cosa". Quando gli è stato chiesto di commentare la rottura con Fiordelisi, Donnamaria ha lanciato una serie di frecciatine, dichiarando: "Io preferirei non dire nulla perché fino ad ora tutto quello che ho detto è stato strumentalizzato dai giornali e anche da lei".

"Poi fa le Stories dove dice che sono cattivo perché ne parlo mentre lei è a casa a soffrire", ha aggiunto l'ex concorrente del GF Vip. Donnamaria ha infine chiarito che lui non avrebbe mai accennato alla crisi di coppia né su Instagram né su Twitter, ma è stato costretto ad esporsi soprattutto per replicare alle affermazioni pubbliche dell'ex fidanzata.