In My home my destiny Ekrem, il padre adottivo di Zeynep, ha una vita parallela a quella coniugale con Nermin. Mehdi, infatti, scoprirà che l'uomo, oltre ad avere una amante, ha anche una figlia segreta. In ospedale Ekrem rischierà di essere scoperto anche da Zeynep, visto che la ragazza si troverà nello stesso luogo dopo aver accompagnato Benal. Quest'ultima, all'insaputa di Zeynep, aspetta un figlio da Mehdi e vorrebbe abortire.

Mehdi e le minacce a Ekren

Nelle prossime puntate di My home my destiny Mehdi farà una scoperta sconvolgente. Il padre adottivo di Zeynep, Ekrem, nasconde un segreto che se venisse a galla potrebbe decisamente movimentare le dinamiche della sua vita.

A quanto pare ha una relazione parallela, da cui è nata anche una bambina.

Mehdi andrà anche nel suo ufficio per parlare con Ekrem e lo minaccerà, ma le guardie lo faranno allontanare.

Le bugie di Ekrem a Nermin

Non contento di come si sia evoluta la situazione, seguirà Ekrem insieme a Nuh. L'uomo si dirigerà in ospedale, ma Mehdi non riuscirà a capire il perché. Quando insieme a Nuh salirà in reparto vedrà Ekrem insieme a una donna e con una bambina in braccio che lo chiamerà papà: sarà chiaro che l'uomo sta mettendo a tutti.

Mehdi penserà al dolore che proverebbero sia Nermin e Zeynep se venissero a saperlo e sarà deciso ad affrontarlo proprio lì in ospedale, ma in quell'istante Ekrem riceverà una telefonata della moglie, alla quale dirà che non può rientrare a casa perché ha un appuntamento di lavoro.

La telefonata, però, non sarà l'unico impedimento.

Mehdi impedisce a Zeynep di scoprire la verità

Proprio mentre Mehdi ascolterà la telefonata di Ekrem, arriverà Zeynep. Anche lei si trova in ospedale, ha accompagnato Benal in quanto vorrebbe abortire. Mehdi bloccherà Zeynep per impedirle di vedere Ekrem con la bambina, mentre il padre adottivo la vedrà passare e ne rimarrà turbato.

La presenza di Zeynep in ospedale farà nascere un misunderstanding, perché Mehdi crederà che anche la ragazza sia andata in ospedale per Ekrem e quando le chiederà il motivo della sua presenza nel nosocomio, lei gli dirà che non può svelarglielo.

Ekrem si salva per l'ennesima volta

Intanto Ekrem non rientrerà a casa come gli ha chiesto Nermin, per tutta la notte rimarrà al fianco della figlia e dell'amante, visto che la piccola non sta bene.

La mattina seguente però, quando rientrerà a casa, troverà nell'ingresso un sacco di valige.

Per un attimo crederà che la moglie lo stia cacciando via per il suo comportamento, invece sarà solamente la roba di Zeynep, che la ragazza porterà nella sua nuova casa. Ekrem tirerà un sospiro di sollievo: anche questa volta l'ha scampata e Nermin non ha scoperto i suoi tradimenti.