Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle prossime settimane. Sheila Carter, infatti, riuscirà a evadere dal carcere, gettando nuovamente nel panico la famiglia Forrester. Ormai latitante, la donna andrà da Lì Finnegan e scoprirà così che Finn in realtà non è morto. Una scoperta che potrebbe cambiare il corso delle prossime trame.

Sheila riesce a evadere dal carcere nelle prossime puntate di Beautiful

I telespettatori italiani di Beautiful hanno da poco assistito all'arresto di Sheila, accusata di aver ucciso il figlio Finn e ferito Steffy.

L'arresto della donna non segnerà però la sua uscita di scena dalla soap Tv. Sheila infatti, sarà protagonista anche delle prossime puntate in onda su Canale 5. La madre naturale di Finn non rimarrà a lungo in prigione, visto che ben presto riuscirà a evadere. Lo farà grazie alla complicità di Mike, una guardia carceraria che Sheila aveva già conosciuto in passato.

Finn non è morto: Lì lo sta nascondo

Ovviamente, la fuga di Sheila rimetterà in allarme la famiglia Forrester. In cima alla lista delle persone odiate da Sheila ci sarà non solo Steffy, ma anche Brooke. La figlia di Ridge intanto, si prenderà un pausa trasferendosi temporaneamente in Europa con i bambini. Tutto per cercare di superare il lutto per la morte dell'amato Finn.

Ancora non sa che in realtà Finn è vivo, seppur in coma. Sarà stata la madre adottiva Li Finnegan a trarlo in salvo in gran segreto, prendendosi cura di lui all'insaputa di tutti quanti. Lo avrà fatto per salvarlo dai pericoli legati alla presenza proprio di Sheila. Ben presto però, sarà proprio Sheila a scoprire che in realtà il figlio non è morto.

Sheila scopre che Finn è vivo: anticipazioni Beautiful

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Sheila, ormai latitante, deciderà di andare da Lì Finnegan. Di certo non sospetterà minimamente ciò che scoprirà da lì a poco. Durante il confronto tra le due donne, Sheila sentirà dei rumori provenire dalla stanza accanto e, aprendo la porta, si ritroverà Finn sdraiato sul letto in coma.

Il pubblico non farà fatica a immaginare la faccia stupefatta di Sheila, quando capirà che il figlio non è morto, seppur versi in gravi condizioni. Per saperne di più, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap tv americana. A tal proposito, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40 circa.