Da settembre Barbara d'Urso non condurrà Pomeriggio 5: la notizia, decisamente inaspettata, è arrivata come un fulmine a ciel sereno sferzando il mondo dello spettacolo e probabilmente pure la stessa Barbara, rimasta in silenzio dopo la diffusione della decisione assunta dai vertici Mediaset.

E' stata invece la sorella Daniela a commentare il tutto pubblicando uno scatto su Instagram che la ritrae abbracciata a Barbara. Nella didascalia, Daniela d'Urso ha lanciato una velata frecciatina all'azienda Mediaset: 'Solidarietà'.

Lo sfogo di Daniela d'Urso

Sabato 1° luglio, è stato diffuso un comunicato Mediaset in cui è stato reso noto che Barbara d'Urso da settembre non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. Nel ringraziare la conduttrice per il lavoro svolto, è stato messo in risalto come il contratto in essere scadrà a dicembre 2023: "Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali".

Su Instagram, Daniela d'Urso ha così postato uno scatto in cui è ritratta abbracciata alla sorella: "Solidarietà, punto e facciamo rumore" la didascalia neanche troppo velata a corredo dello scatto.

Al momento Barbara D'Urso ha preferito la via del silenzio. La sua ultima storia risale a sabato mattina, prima che venisse diffuso il comunicato Mediaset.

A sostituire d'Urso potrebbe essere Simona Branchetti anche se nelle scorse ore Davide Maggio ha caldeggiato il nome di Myrta Merlino.

La reazione di alcuni utenti del web

L'addio di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 è stato commentato da moltissimi utenti del web. Su Twitter, alcuni hanno sostenuto come senza "Carmelita" finisca un'era.

Tra i vari commenti c'è anche chi ha sostenuto che la d'Urso sarebbe stata "sfruttata" fino all'ultimo per gli ascolti per poi essere "cacciata" da un giorno all'altro senza un reale motivo.

"Mi dispiace tanto, non riesco a vedere Pomeriggio 5 senza Barbara" ha invece scritto un ulteriore utente a correndo del post della sorella di Barbara. Insomma, sono tanti gli attestati di stima arrivati alla Signora di Mediaset che da settembre affronterà nuove sfide.