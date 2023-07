La Promessa continuerà a tenere compagnia i fan anche nella settimana dal 24 al 28 luglio e secondo le anticipazioni la tenuta sarà in fermento per l'imminente arrivo di Eugenia. La sorella di Cruz, a quanto pare, versa in condizioni particolari, che desteranno l'attenzione del nuovo cameriere Salvador. A proposito di Salvador, anche lui ha i suoi misteri.

Nel frattempo per Jana e Manuel giungerà il momento di infrangere i loro sogni romantici. L'erede dei Lujan chiederà ufficialmente a Jimena di sposarlo e la ragazza accetterà. Anche Mauro e Leonor si ritroveranno a dirsi addio a causa della scoperta di Romulo sulla loro relazione.

Intanto Petra riuscirà a far restare ancora un po' alla tenuta il suo amico prete, seppur Don Alonso ne sarà spaventato.

Anticipazioni La Promessa dal 24 al 28 luglio: Teresa colpita dal barone, Alonso spaventato dalla fame del prete

Il barone continuerà a tenere d'occhio Teresa, dopo averla sorpresa in lacrime nelle precedenti puntate. Il gesto dell'uomo finirà per sortire effetti nel cuore della domestica, al punto da ispirarla a confidare la sua pena d'amore per Mauro.

Il consiglio del maggiordomo Romulo, riguardo la famiglia de Belmonte, susciterà approvazione in don Alonso, che non esiterà a complimentarsi anche per la sua devozione verso la tenuta.

Catalina verrà a scoprire che dietro ai fornelli della cucina si aggira Lope.

Anziché vuotare il sacco con la famiglia, ordinerà a Petra di tenere la bocca cucita con i marchesi. Nel frattempo padre Camilo rimanderà la partenza per Leon. Sarà Petra a informare i Lujan che questo amico resterà a La promessa ancora per un altro mese. Don Alonso non reagirà positivamente alla notizia, anzi ne sarà a dir poco terrorizzato a causa della fame del prete.

Leonor e Mauro passano l'ultima notte insieme

Leonor vorrà ancora fuggire insieme a Mauro affinché possano sposarsi, ma il ragazzo cercherà di farla ragionare mostrandole quanto sarà dura la loro vita qualora dovessero farlo. In seguito Mauro informerà la ragazza che devono cessare di frequentarsi perché sono stati scoperti da Romulo.

I due trascorreranno un'ultima notte di passione.

Jimena non mollerà la presa e cercherà di avvicinarsi a Manuel offrendosi di aiutarlo. Sarà così che, durante la cena, l'erede dei Lujan chiederà ufficialmente la mano alla duchessa. Jana soffrirà, ma in cuor suo sa che è la scelta migliore per entrambi.

Spoiler La Promessa: arriva Eugenia, Salvador evita la leva

Spazio anche al nuovo cameriere Salvador, arrivato alla tenuta su raccomandazione di Lope. Il ragazzo sta evitando la leva obbligatoria, perciò si rivolgerà a Maria per chiederle consiglio su come andare in paese per spedire una lettera. Intanto alla tenuta arriverà Eugenia, la sorella di Cruz, e i domestici saranno in subbuglio per lei. In tale circostanza Salvador apprenderà delle condizioni in cui versa la signora. Donna Cruz si prenderà buona cura della sorella, ma quando Eugenia la vedrà baciare don Alonso storcerà il naso.