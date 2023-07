Gloria ed Ezio ci saranno nella nuova stagione Il Paradiso delle Signore 8 in onda a settembre? La risposta è sì. I nomi degli amatissimi attori che li interpretano, Lara Komar e Massimo Poggio compaiono infatti nel cast ufficiale della soap opera. Ci sarà dunque il lieto fine per la coppia che tanto ha sofferto? Di recente, proprio Massimo Poggio, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha postato uno scatto rubato sul set che immortala il signor Colombo e la bella Moreau in abiti super eleganti. Il pubblico social ha lasciato tantissimo commenti pieni di affetto e gioia per la reunion della coppia e non ha potuto non notare il cambio look di Gloria.

Il Paradiso delle signore 8: Ezio e Gloria insieme senza Veronica

Nel cast ufficiale dell'ottava stagione Il Paradiso delle signore non appare il nome di Valentina Bartolo, l'attrice di Veronica. Dunque, la compagna di Ezio non ci sarà nelle nuove puntate che andranno in onda a settembre. Presenti invece Ezio e Gloria, che coroneranno con tutta probabilità il loro sogno d'amore.

A dimostrarlo è una foto recentissima di Massimo Poggio che ha pubblicato su Instagram, nella quale compare con l'attrice Lara Komar sul set della soap opera. Entrambi sono molto eleganti e pare abbiano girato una scena in cui si è celebrato un matrimonio: sarà quello di Gemma e Marco?

Ci si chiede che fine farà Veronica e come uscirà di scena.

Nel finale di stagione, Ezio aveva scoperto che gli aveva mentito su tutta la linea e che aveva costretto di fatto Gloria a partire per l'America. Non è difficile immaginare che il signor Colombo decida di lasciarla per correre dal suo unico amore. Ma le sorprese non sono finite qui.

Gloria cambia look nella nuova stagione Il Paradiso delle signore su Rai 1

I fan hanno notato subito che Gloria ha optato per un cambio look e hanno espresso commenti di approvazione sotto lo scatto. In effetti, come dice un follower, lo chignon basso portato dalla signora Moreau la faceva sembrare troppo rigorosa e la invecchiava, non mettendo in risalto tutta la sua elegante e raffinata bellezza.

Nelle nuove puntate, Gloria avrà una pettinatura diversa, più fresca e giovane: una coda alta, come voleva la moda degli anni Sessanta. I fan hanno subito approvato il cambio look, oltre ad andare in visibilio per la reunion tra Ezio e Gloria.

Il matrimonio sul set de Il Paradiso delle signore è con buona probabilità quello di Marco e Gemma, che coroneranno il loro sogno d'amore, dopo un periodo molto lungo e difficile nel quale avevano preso strade diverse. Sarà una cerimonia semplice e discreta, come ha osservato un follower, ma non meno densa di emozioni. Intanto, si sta scatenando la curiosità tra il pubblico social per quanto riguarda il segreto della contessa, un segreto sul suo passato che la farà riavvicinare a Umberto.