Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 torneranno in onda da metà settembre in tv e si preannunciano dense di colpi di scena per Adelaide.

La celebre contessa del grande magazzino milanese si ritroverà al centro dell'attenzione per le novità legate alla sua sfera lavorativa e sentimentale.

Per lei potrebbero esserci dei cambiamenti importanti e non si esclude che gli spettatori possano assistere ad una sua uscita di scena dal cast.

La contessa Adelaide ritorna al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Adelaide terrà banco nel corso delle puntate iniziali di questa stagione, con quel segreto di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli.

Ciò che si sa, fino a questo momento, è che il segreto della contessa è legato al suo passato e potrebbe coinvolgere anche l'ex compagno Umberto Guarnieri, col quale a lungo ha vissuto una storia d'amore particolarmente intensa e appassionante.

Le sorprese non mancheranno e, in attesa di scoprire come si evolverà la situazione, a destare grande attenzione tra i fan social è un dettaglio svelato dall'attore Flavio Parenti.

Umberto fa fuori la contessa Adelaide dalla villa ne Il Paradiso 8?

Il volto di Tancredi ha condiviso con i fan qualche pagina di troppo di uno dei copioni della prossima stagione, dove si evince che Umberto tornerà nuovamente ad occupare il suo ufficio all'interno di villa Guarnieri.

Un particolare che non è passato inosservato dato che, la contessa Adelaide aveva cacciato via il suo compagno dopo aver scoperto della sua relazione con Flora Ravasi, sottolineando il fatto di non voler avere più nulla a che fare con lui.

E, a quel punto, i due hanno intrapreso due strade differenti: Umberto ha lasciato la villa alla sua ex donna ma, adesso, le cose cambieranno nuovamente.

Adelaide pronta a uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8?

A tal proposito, quindi, non si esclude che dietro questo ritorno di Umberto a villa Guarnieri, possa celarsi una possibile uscita di scena della contessa dal cast dell'ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Il sospetto, infatti, è che Adelaide possa assentarsi per un po' di tempo dal cast de Il Paradiso delle signore 8 e in tal caso non sarebbe la prima volta.

Già in passato, infatti, la donna era uscita di scena per diverso tempo dalle trame della soap, salvo poi tornare ancora più forte di prima.

Anche in questa ottava stagione della soap si assisterà ad un eventuale allontanamento di Adelaide? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera, in programma da lunedì 11 settembre 2023 su Rai 1.